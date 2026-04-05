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Congo recibirá deportados de terceros países desde EEUU bajo nuevo acuerdo

KINSHASA, República Democrática del Congo (AP) — La República Democrática del Congo recibirá a migrantes como parte de un nuevo acuerdo del programa de terceros países del gobierno estadounidense informó el domingo el gobierno congoleño, siendo el más reciente país africano en recibir a migrantes deportados desde Estados Unidos.

ARCHIVO - Un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) despega del Aeropuerto Internacional del Condado King-Boeing Field, el 23 de agosto de 2025, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson, archivo)
ARCHIVO - Un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) despega del Aeropuerto Internacional del Condado King-Boeing Field, el 23 de agosto de 2025, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson, archivo) AP

El Ministerio de Comunicaciones congoleño señaló en un comunicado que los deportados comenzarán a llegar a República Democrática del Congo este mes, sin ofrecer más detalles sobre la fecha ni sobre el número de deportados previsto.

El Ministerio describió el acuerdo como “temporal” y afirmó que refleja el “compromiso con la dignidad humana y la solidaridad internacional” de Congo. Agregó que no supondrá ningún costo para el gobierno, ya que Estados Unidos cubrirá la logística necesaria.

Estados Unidos ha alcanzado acuerdos de deportación a terceros países con al menos otras siete naciones africanas, muchas de ellas entre los países más afectados por las políticas del gobierno del presidente Donald Trump que han restringido el comercio, la ayuda y la migración.

El gobierno de Trump ha gastado al menos 40 millones de dólares para deportar a unos 300 migrantes a países distintos de los suyos, según un informe publicado recientemente por el personal demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Abogados y activistas han planteado dudas sobre la naturaleza de los acuerdos con países de África y de otras regiones. Varios de los países africanos que han firmado este tipo de pactos tienen gobiernos notoriamente represivos y malos antecedentes de derechos humanos, entre ellos Esuatini, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.

Un punto clave de discordia en muchos de estos acuerdos es que incluyen a numerosos migrantes con órdenes de protección emitidas por un juez de inmigración de Estados Unidos para que no sean devueltos a sus países de origen debido a graves preocupaciones de seguridad.

El gobierno de Congo indicó que no se prevé un traslado automático de los deportados.

“Cada situación estará sujeta a una revisión individual de conformidad con las leyes de la República y los requisitos de seguridad nacional”, añadió. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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