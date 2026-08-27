Congo inicia vacunación contra el brote de ébola de más rápido crecimiento de la historia

El ministro de Salud de la República Democrática del Congo, Roger Kamba, administra una vacuna contra el ébola a un trabajador sanitario, el jueves 27 de agosto de 2026, en Kisangani, República Democrática del Congo. (AP Foto/Samy Kamanga) AP

Se les está dando prioridad a los trabajadores de la salud y a otros trabajadores de primera línea para que reciban la vacuna Ervebo, que fue eficaz en brotes previos de ébola causados por un tipo distinto y más común. Se están realizando ensayos clínicos con el fin de encontrar una vacuna autorizada para el brote actual.

“Hemos decidido usar la vacuna Ervebo para proteger primero a quienes están en primera línea”, manifestó el ministro de Salud, Roger Kamba, en el lanzamiento de la campaña de vacunación en Kisangani, la capital de Tshopo, una de las seis provincias afectadas por el ébola en el este del país.

Hasta el martes, la nación había registrado 5.713 casos confirmados, incluidos 2.744 fallecimientos, según cifras del gobierno. El brote se concentra en la provincia de Ituri, y se sabe que es el más mortífero de los 17 brotes de ébola previos en el país.

El brote se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, impulsado por la inseguridad, el desplazamiento, una huelga de trabajadores sanitarios e intensos movimientos de la población . La Organización Mundial de la Salud ha dicho que sigue fuera de control y va camino de superar el brote de ébola en África Occidental de 2014 a 2016 , el más letal registrado, en el que murieron más de 11.000 personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Se han recibido más de 50.000 dosis de la vacuna Ervebo, según la agencia estatal de noticias de la República Democrática del Congo.

La OMS indicó la semana pasada que se habían aprobado 70.000 dosis de Ervebo para su uso en el país.

Unas 50.000 dosis están destinadas a trabajadores de primera línea y personal sanitario, mientras que 20.000 dosis se utilizarán en un ensayo clínico para estudiar si la vacuna protege contra el virus Bundibugyo, que está causando el brote actual. No se tiene una vacuna autorizada ni tratamiento contra él.

La vacuna se está utilizando bajo un programa de uso compasivo, el cual permite emplear un producto médico en una situación de enfermedad grave aunque no haya sido aprobado específicamente para ese uso en particular.

Las autoridades sanitarias indicaron que la Ervebo podría ofrecer cierta protección contra el virus Bundibugyo porque ambos virus están relacionados. Pero aún se estudia si la vacuna puede realmente prevenir la enfermedad en personas infectadas con el ébola Bundibugyo.

Placide Mbala Kingebeni, director de investigación, ensayos clínicos e innovación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, dijo que se recopilarán datos durante la campaña para medir qué tan bien funciona la vacuna.

Se prevé que la campaña abarque 14 zonas de salud en las provincias de Tshopo, Bas-Uele y Haut-Uele.

Kamba instó enérgicamente a los trabajadores de la salud a vacunarse, enfatizando que la vacuna podría protegerlos de la enfermedad y ayudar a evitar que lleven el virus a sus comunidades.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP