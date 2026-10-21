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Conductor muere baleado al cruzar el puente George Washington en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Un hombre de 46 años murió baleado mientras conducía por el puente George Washington cerca del final de la hora pico nocturna, lo que provocó atascos durante horas en el concurrido tramo que conecta la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey.

El Puente George Washington en Nueva York el 29 de octubre del 2022. (AP foto/Ted Shaffrey)
El Puente George Washington en Nueva York el 29 de octubre del 2022. (AP foto/Ted Shaffrey) AP

Las autoridades informaron que, al responder a llamadas sobre el tiroteo en el lado del puente con dirección a Nueva Jersey, en el nivel superior, poco después de las 7 de la noche del martes, encontraron al hombre inconsciente con una herida de bala en el asiento del conductor de un vehículo.

El hombre, identificado como Koran Irvine, de Valley Cottage, Nueva York, fue declarado muerto más tarde en un hospital cercano. No se han realizado arrestos y las autoridades no han dado un posible motivo del tiroteo.

La víctima trabajaba para Con Edison, indicó la empresa eléctrica en un comunicado, en el que calificó el tiroteo como un “acto de violencia sin sentido”.

“Nuestras más profundas condolencias para su familia, amigos, colegas y todos los que lo conocían y lo querían”, declaró la empresa.

Los carriles cerrados reabrieron unas cinco horas después del tiroteo, señaló la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el puente.

Inaugurado en 1931, el icónico puente de dos niveles se eleva sobre el río Hudson y transporta alrededor de 100 millones de vehículos entre Nueva Jersey y Manhattan cada año, según la Autoridad Portuaria, que lo considera el más transitado del mundo. El puente y sus accesos están repletos de cámaras.

Sus accesos pueden ser difíciles de recorrer, ya que los conductores a menudo se cruzan hacia carriles abarrotados, lo que provoca tráfico intenso incluso en circunstancias normales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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