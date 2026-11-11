Condenan en Ecuador a mujer rusa que intentó sacar 32 iguanas de las Galápagos en equipaje

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La mujer, identificada como Olga Gennadievna K., fue aprehendida en el aeropuerto de Quito, capital de Ecuador, a finales de agosto, luego de que la policía halló ocho recipientes plásticos con los especímenes.

Tras aceptar su responsabilidad, la involucrada fue condenada como autora directa del delito contra la flora y fauna, indicó la Fiscalía en su cuenta de X. Por ello, deberá pagar, además, una multa superior a 3.000 dólares y una indemnización al Parque Nacional Galápagos de más de 90.000 dólares, agregó el reporte.

Dicho monto cubrirá los gastos veterinarios que se requirieron para las iguanas y para el plan de monitoreo poblacional y de bioseguridad durante 24 meses, apuntó la Fiscalía.

Los reptiles fueron encontrados vivos en condiciones de “debilidad y deshidratación”, según informaron entonces las autoridades ambientales. No se informó si fueron devueltos a su hábitat natural.

La iguana marina de las Galápagos (Amblyrhynchus Cristatus) es una especie endémica catalogada como “vulnerable” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la interacción humana y la depredación de animales introducidos en ese ecosistema, según la Fundación Charles Darwin.

El archipiélago de las Galápagos fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1979 por la UNESCO por su gran biodiversidad de especies de flora y fauna únicas en el mundo.

Está ubicado en el Pacífico, a 1.000 kilómetros de distancia del territorio continental ecuatoriano. FUENTE: AP

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