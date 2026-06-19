Condenan a 2 hombres por incendios en propiedades vinculadas al primer ministro británico

En esta combinación de fotos sin fecha, publicada originalmente el 29 de abril de 2025 por la Policía Metropolitana de Londres aparecen Roman Lavrynovych, izquierda, y Stanislav Carpiuc. (Policía Metropolitana/PA vía AP) AP

El ciudadano ucraniano Roman Lavrynovych, de 22 años, y Stanislav Carpiuc, un ciudadano rumano de 27, fueron sentenciados a 7 y 2 años de prisión, respectivamente, tras ser declarados culpables de conspiración para dañar propiedad mediante incendio.

Los hombres atacaron un automóvil y dos propiedades vinculadas a Starmer durante tres noches en mayo de 2025, por órdenes de una figura rusoparlante que usaba el nombre de “El Money”, según los fiscales. La identidad de El Money, que se comunicaba con Lavrynovych en la aplicación de mensajería Telegram, nunca fue revelada y no fue acusado.

Lavrynovych era un “idiota útil, un tonto”, que podía ser manipulado en beneficio de quien lo manejaba, señaló el juez Neil Garnham. El tribunal escuchó que Carpiuc era un intermediario encargado de facilitar el pago —que nunca llegó— y de reclutar a alguien para filmar los incendios.

El plan encaja con la descripción de un sabotaje respaldado por el Estado ruso, dijo previamente el comandante Dominic Murphy. Él supervisó la investigación inicial de los incendios como jefe del equipo antiterrorista de la Policía Metropolitana antes de retirarse en marzo.

Afirmó que las pruebas reunidas por la policía mostraban que El Money hablaba ruso y que “probablemente esté en Rusia”. Sus métodos eran “muy similares” a los que se sabe que utilizan los servicios de inteligencia rusos que operan en Reino Unido. Ese tipo de planes, señaló, a menudo cuentan con una “aprobación de muy alto nivel”.

Funcionarios occidentales dicen que Rusia lleva a cabo una campaña de sabotaje contra países europeos que apoyan a Ucrania. The Associated Press ha rastreado al menos 192 ataques en toda Europa desde la invasión de Ucrania en 2022, que incluyen incendios provocados y ciberataques, así como intentos de asesinato.

Cuando la AP le preguntó en junio si Rusia libra una guerra encubierta contra Occidente, el presidente Vladímir Putin desestimó las acusaciones.

El incendiario era material ideal para la operación, dice su abogado

Al dirigirse a Lavrynovych en el banquillo, Garnham indicó que él aceptó llevar a cabo este “insensato acto de incendio provocado por dinero”.

“Usted no es un hombre de grandes principios. Y lo compraron fácilmente”, afirmó el juez. Señaló que Lavrynovych es un hombre con un “funcionamiento intelectual significativamente bajo”, y por lo tanto, era vulnerable a la manipulación.

El acusado aceptó el encargo de El Money del mismo modo que había aceptado “otras pequeñas tareas sucias”, añadió.

El abogado defensor de Lavrynovych, James Scobie, sostuvo que su cliente era una “presa fácil”, utilizada por El Money para atacar deliberadamente al primer ministro, y que era “carne de cañón ideal para este tipo de infiltración”. Lavrynovych, agregó, había avergonzado a su familia en Ucrania, donde su padre trabajó con el ejército antes de morir.

El Ministerio del Interior de Reino Unido calificó los incendios como un “ataque aborrecible” y señaló que los responsables han sido llevados ante la justicia. El organismo no respondió a solicitudes de comentarios sobre si el gobierno británico planeaba atribuir los incendios a Rusia.

Lavrynovych tenía la tarea de provocar y filmar los incendios durante varios días en mayo de 2025, según las pruebas presentadas durante su juicio de seis semanas. El Money lo reclutó en internet y le envió instrucciones detalladas, incluidas las ubicaciones de los objetivos y cómo mezclar líquidos inflamables comprados en una ferretería.

Personas anónimas reclutan en internet, advierte la policía

Los ataques no causaron heridos ni daños importantes, pero la cuñada del primer ministro, Judith Alexander, contó que “casi no podía respirar” cuando el humo llenó su casa en el tercer ataque. Ella y su familia se alojaban en la vivienda, que había sido el hogar de Starmer antes de convertirse en primer ministro.

En mensajes recuperados del teléfono de Lavrynovych se muestra que habló de otros actos de vandalismo que realizó por dinero, como pintar de negro los parabrisas de autos y colocar carteles antiislam en zonas musulmanas de Londres.

No fue acusado por esa actividad y será investigada, dijo la comandante Helen Flanagan, actual jefa del equipo antiterrorista de la Policía Metropolitana.

La policía antiterrorista lidia con un número cada vez mayor de delitos, como incendios provocados, que son dirigidos por personas anónimas en internet que prometen pagos, señaló Flanagan en un comunicado tras la sentencia.

Las personas que consideren llevar a cabo ese tipo de acciones deberían “pensarlo de nuevo”, porque podrían, como Lavrynovych, no recibir el pago y terminar en la cárcel, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP