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Conan O'Brien interpreta a la tía Gladys y lanza dardos a la IA y a Chalamet en los Oscar 2026

LOS ÁNGELES (AP) — Conan O’Brien jugó con su famoso cabello rojo y su piel pálida en una apertura como la tía Gladys en los Oscar y lanzó dardos contra el avance sigiloso de la inteligencia artificial en Hollywood, el traslado de los Oscar a YouTube y las opiniones de Timothée Chalamet sobre las bellas artes.

“Soy Conan O’Brien y me siento honrado de ser el último presentador humano de los Premios de la Academia”, dijo O’Brien después de subir al escenario para la transmisión de ABC en el Teatro Dolby de Hollywood el domingo por la noche, en su segunda ocasión como anfitrión y en la 98.ª edición de la ceremonia. “El año que viene va a ser un Waymo (robot) con esmoquin”.

O'Brien advirtió al público que la seguridad sería alta en los Oscar de este año.

“He oído que hay preocupaciones por ataques tanto de las comunidades de la ópera como del ballet”, dijo el maestro de ceremonias, provocando una gran carcajada cuando la cámara enfocó a un Chalamet riendo, el nominado a mejor actor cuyos comentarios sobre ambas formas de arte durante la antesala del show se convirtieron en material para el debate cultural.

Más adelante en el programa, en un segmento que no dio mucha gracia, presentó en la orquesta a un percusionista que tocaba un “tambor de trasero de Chalamet”, un par de nalgas falsas al aire que se golpeaban con paletas de tenis de mesa.

Luego apuntó contra el jefe de Netflix, Ted Sarandos, que cada año es una figura importante en Hollywood, pero que este año recibió atención especial después de que su compañía casi comprara Warner Bros., el estudio detrás de los principales nominados de la noche, antes de echarse atrás.

“¡Es su primera vez en un cine!”, dijo O'Brien, y luego imitó con sorna la voz de Sarandos. “¿Qué están haciendo todos divirtiéndose?”, gritó. “¡Deberían estar en casa, donde yo pueda monetizarlo!”

El segmento de apertura pregrabado quizá era de esperarse, dado lo a menudo que O'Brien se burla de su propio cabello y su palidez, pero aun así tuvo momentos sorprendentes.

Se podía oír a O'Brien decirle a un estilista antes de la revelación: “¿No crees que esto es un poco demasiado?”

Llevaba el maquillaje recargado de la tía Gladys y la peluca rojo brillante de Amy Madigan de “Weapons” (“La hora de la desaparición”), y se le veía siendo perseguido por niños furiosos, tal como ella en el papel de la película de terror de prestigio que le valió el premio a mejor actriz de reparto apenas unos minutos después.

Luego, Gladys-Conan fue incorporado en clips de otros grandes nominados. Fue animado dentro de “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”), jugó tenis de mesa contra Chalamet en “Marty Supreme” ("Marty Supremo") y corrió por el escenario shakespeariano en “Hamnet”.

Después de cosechar buenas críticas en su debut como anfitrión el año pasado, O'Brien, de 62 años, antiguo guionista de “Saturday Night Live” y “The Simpsons”, exconductor de talk show durante muchos años y conductor de podcast, fue recontratado casi de inmediato.

Esta vez tuvo casi un año para prepararse, y pudo hacerlo con bastante más comodidad. El año pasado, O'Brien estuvo entre las personas desplazadas por los incendios forestales en el área de Los Ángeles.

“Este año pude despertarme en mi habitación”, dijo a principios de la semana.

O'Brien quizá le dio a la transmisión televisiva de los Premios de la Academia cierta estabilidad en el puesto de anfitrión tras mucha incertidumbre sobre un rol que a menudo puede ser ingrato, incluida una racha de tres años, de 2019 a 2021, sin presentador en absoluto. ABC convenció a Jimmy Kimmel, el rostro del lado de entretenimiento de la cadena, para que presentara en cuatro ocasiones, algo que es poco probable que vuelva a ocurrir con el traslado de los Oscar a YouTube en 2029.

“A algunas personas les preocupa que esto vaya a cambiar la forma en que se ven los Oscar, pero me han asegurado...”, dijo O'Brien el domingo, después de que se entregara el primer premio, y entonces fue interrumpido por un anuncio al estilo de YouTube, exageradamente intrusivo, en el que la actriz Jane Lynch hacía una presentación de una linterna táctica.

El segmento provocó una gran carcajada en la sala, al igual que la mayor parte de su monólogo.

FUENTE: AP

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