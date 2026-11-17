El delantero brasileño Vinicius Júnior avanza con el balón durante el partido amistoso contra Singapur, el martes 17 de noviembre de 2026. (AP Foto/Suhaimi Abdullah) AP

El seleccionador brasileño Carlo Ancelotti observó el amistoso desde las gradas tras ser expulsado en la derrota 3-2 del sábado ante Japón, pero la Verdeamarela se desató en el Estadio Nacional de Singapur.

Vinicius marcó ambos goles en esa derrota y el delantero del Real Madrid siguió inspirado con tres tantos en los primeros 21 minutos contra Singapur, el 148 en el ranking de la FIFA.

Fue su primer hat-trick con la selección.

“Mi primera vez espero que sea la primera de muchas", dijo. “Entramos concentrados, sabíamos que era un rival de un nivel muy inferior, pero teníamos que hacer que el partido fuera fácil... podría haber hecho más, pero estoy feliz por la victoria".

A diferencia de sus espectaculares remates de larga distancia contra Japón, los tres goles del martes fueron dentro del área chica.

A los nueve minutos, el delantero de 26 años definió de primera, con el interior del pie, tras un pase de Bruno Guimaraes. Poco después hizo lo mismo, pero asistido por Endrick.

A los 21, Vinicius anotó con el arco desguarnecido tras una buena jugada de Estevao.

Endrick añadió el cuarto antes del descanso y Estevao puso el 5-0 seis minutos después de la reanudación.

Rayan estampó el sexto gol a los 65 y el autogol de Raoul Suhaimi completó la paliza en el primer enfrentamiento de Brasil con Singapur, dándole a Ancelotti su mayor victoria desde que asumió el cargo en mayo de 2025.

Vinicius fue sustituido al comienzo de la segunda parte por Allan y pareció estar inconforme con el cambio.

Reconoció que quería jugar más.

“Habíamos acordado que jugaría 15 o 20 minutos más, siempre quiero marcar más goles, pero entendí que otros debían jugar, que Allan tenía que jugar”, dijo Vinicius. “Esta etapa es de preparación para realizar pruebas, y el entrenador hizo eso: todos jugaron”.

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FUENTE: AP