Con su pasión en el campo Stefon Diggs lidera el viaje de los Patriots al Super Bowl

El receptor de los Patriots de Nueva Inglaterra Stefon Diggs habla con la prensaen conferencia de prensa antes del Super Bowl LX el miércoles 4 de febrero del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Así, Stefon Diggs pasará algunos de sus últimos momentos antes del inicio del primer Super Bowl de su carrera.

Ha sido una parte fundamental de la rutina del receptor abierto antes de cada partido de esta temporada con los Patriots de Nueva Inglaterra.

Después de los calentamientos previos al juego, también llama a sus compañeros de equipo para que se reúnan a su alrededor mientras lidera una serie de discursos apasionados, enérgicos y a menudo virales.

“Solo digo lo que siento que debo hacer y simplemente me dejo ir”, expresó Diggs. “No se trata tanto de las palabras, sino más bien de la tenacidad”.

Luego, ora en voz baja sobre la esquina de la zona de anotación.

“Tomo un segundo para apreciar dónde estoy y dar gracias a Dios y tener mi pequeño momento con él. Agradeciéndole por las pruebas y tribulaciones”, manifestó Diggs. “Construyendo mi carácter un poco como persona y haciendo que estos hombros soporten peso, supongo”.

Ambos hombros son necesarios para el jugador a quien sus compañeros llaman el centro emocional del equipo en su camino hacia el Super Bowl. Y para Diggs, el ritual ha sido el combustible durante una temporada de regreso inesperado después de que su estadía en Houston la temporada pasada se acortó por una lesión de rodilla.

Pero, después de registrar su séptima temporada de 1.000 yardas recibidas en su undécimo año en la liga, también puede ser el arma no tan secreta para un ataque que necesitará estar en su mejor momento contra una defensa de Seattle que permitió 17,2 puntos por encuentro durante la temporada regular, la menor cifra en la NFL.

Muchas de las cosas que llevaron a Diggs a este punto surgieron de un sentido inicial de confianza que encontró como agente libre el verano pasado.

En 2024, cuando Diggs firmó con Houston, reconoció que buscaba ganar el título. Pero en el momento en que firmó con Nueva Inglaterra, Diggs no tenía muchas expectativas.

Lo que inicialmente lo atrajo a los Patriots fue la confianza que sintió después de conectar con el entrenador de receptores abiertos Todd Downing, quien fue el entrenador de alas cerradas en Minnesota en 2018 cuando Diggs estaba allí.

Obtuvo lo mismo del “tipo sincero" al que descubrió en el entrenador Mike Vrabel y también en el coordinador ofensivo Josh McDaniels. Es McDaniels a quien Diggs da el mérito por desbloquear una ética de trabajo que no había tenido durante su carrera profesional.

McDaniels dijo que el receptor veterano ha sido la pareja perfecta para el quarterback de segundo año Drake Maye.

“Creo que es genial para Drake estar cerca de un jugador tan logrado como Stef”, comentó McDaniels. “Drake ha aprendido a trabajar junto a un jugador de experiencia y que ha estado con muchos buenos mariscales de campo. Creo que ha sido genial para el crecimiento y desarrollo de Drake”.

Después de que Diggs superó las 1.000 yardas en la victoria sobre Miami, la mente de Maye regresó a la pretemporada cuando invitó a todos los receptores a su estado natal de Carolina del Norte para algunas sesiones de lanzamiento.

No pensó que alguien tan "importante" como Diggs tendría tiempo para participar. Pero lo hizo.

“Desde ese momento, deseé estar con él en el campo y verlo hacer lo suyo, y ha hecho lo suyo una y otra vez”, dijo Maye.

El receptor abierto DeMario Douglas dijo que Diggs también ha sido clave para la unión de su grupo.

“Antes de que comenzara esta temporada, nos acercamos”, comentó Douglas. “Esa fue una gran razón para no ser egoístas. Por supuesto, todos somos receptores, todos queremos tocar el balón. Pero... como tus hermanos, tus hermanos de sangre, quieres verlos hacerlo bien sin importar qué ocurra. Así es nuestra sala”.

Diggs espera traer la misma voz para su equipo que ha tenido toda la temporada.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP