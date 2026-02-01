americateve

Con penal en el último minuto de Mbappé, Real Madrid supera 2-1 al Rayo Vallecano

MADRID (AP) — Kylian Mbappé convirtió un penal en el tiempo de descuento y el Real Madrid rescató el domingo una victoria 2-1 sobre el Rayo Vallecano para volver a colocarse a un punto del líder Barcelona en La Liga.

Kylian Mbappé del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de La Liga ante el Rayo Vallecano el domingo primero de febrero del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)
Kylian Mbappé del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de La Liga ante el Rayo Vallecano el domingo primero de febrero del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

Vinícius Júnior también anotó pro el Madrid después de ser abucheado nuevamente por los aficionados en el Estadio Santiago Bernabéu. Jude Bellingham, quien también fue abucheado cuando se anunció la alineación, tuvo que ser reemplazado a los diez minutos del partido debido a una aparente lesión en el tendón de la corva izquierda.

El Madrid venía de perder 4-2 con el Benfica, derrota que dejó al equipo fuera de los ocho puestos automáticos para los octavos de final de la Liga de Campeones. Volverá a enfrentar al Benfica en los playoffs.

Mbappé anotó su octavo gol en sus últimos cinco partidos con el Madrid, un penal de último minuto que permitió al equipo de Álvaro Arbeloa mantenerse al ritmo del Barcelona, que el sábado superó 3-1 al Elche.

Los abucheos hacia Vinícius se atenuaron después de que anotó de forma magnífica a los 15 minutos. El internacional brasileño superó a tres defensores antes de enviar un disparo de derecha al ángulo superior.

El Rayo, que jugó con un hombre menos desde los 80 minutos después de que Pathé Ciss fuera expulsado con tarjeta roja directa por una falta dura, igualó el marcador gracias a Jorge De Frutos al 49.

El Vallecano, que amenazó en ocasiones en el Bernabéu, también vio a Pep Chavarría recibir una segunda amarilla en los últimos minutos del tiempo añadido.

