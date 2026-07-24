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Con jonrón y 3 impulsadas de Burger, Rangers superan a Mariners 5-4 en duelo de punteros del Oeste

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Jake Burger conectó un jonrón de dos carreras y un sencillo que significó la ventaja de los Rangers de Texas, quienes superaron el viernes 5-4 a los Marineros de Seattle.

Jake Burger, de los Rangers de Texas, festeja con el dominicano Ezequiel Durán durante el encuentro ante los Marineros de Seattle, el viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Jessica Tobias)
Jake Burger, de los Rangers de Texas, festeja con el dominicano Ezequiel Durán durante el encuentro ante los Marineros de Seattle, el viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Jessica Tobias) AP

Texas se llevó el primer juego de una serie de cuatro entre los dos mejores equipos de la División Oeste de la Liga Americana.

Con el triunfo, los Rangers mejoraron a 52-51 y ampliaron su ventaja divisional a 1 1/2 juegos sobre los Marineros, que quedaron en 51-53.

El jonrón de Burger en la cuarta entrada ante Bryce Miller (4-5) empató el duelo 3-3. En la sexta, Burger conectó el primer lanzamiento de Eduard Bazardo por el centro para impulsar a Brandon Nimmo y poner a Texas arriba 4-3.

Luego, Nicky López tocó la bola frente al plato con corredores en las esquinas. Bazardo fildeó a mano limpia y lanzó, pero el tiro se elevó y rebotó en el guante del receptor Cal Raleigh, lo cual permitió que Evan Carter anotara.

Peyton Gray (5-0) lanzó la sexta entrada sin permitir carreras y Jacob Latz permitió una carrera en la novena, pero consiguió su 20mo salvamento en 22 oportunidades.

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