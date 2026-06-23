Con evento en Pensilvania, Trump trata de centrar atención en economía, no en la guerra

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington, el 22 de junio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

El viaje de Trump se produce mientras trabaja para intentar dejar atrás el conflicto —y los precios más altos de la gasolina que provocó— a medida que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Es la quinta visita de Trump a Pensilvania en su segundo mandato, un estado clave cuyo apoyo en 2016 y 2024 lo ayudó a ganar la Casa Blanca. La fábrica de camiones Mack Truck en Macungie, Pensilvania, está en el 7.º Distrito Congresional, donde el representante republicano Ryan Mackenzie compite contra el aspirante demócrata Bob Brooks.

La visita ocurre en medio del aumento de precios, que podría influir en el veredicto que emitan los votantes sobre la gestión de Trump en otoño. Aproximadamente un tercio de los adultos aprueba el enfoque de Trump sobre la economía, según una encuesta de junio de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Eso está en línea con el mes pasado para Trump en ese tema.

La guerra con Irán también ha sido un asunto políticamente difícil para el presidente. La mayoría de los estadounidenses sigue desaprobando su manejo de Irán, según la encuesta de junio de AP-NORC, que realizó cuando Trump anunció un acuerdo tentativo con Irán y concluyó justo antes de que se firmara el pacto la semana pasada. La encuesta encontró que el 65% de los adultos desaprueban cómo el presidente está manejando los asuntos con Irán, sin cambios desde mayo.

Aun así, mientras la mayoría de los demócratas e independientes ve las acciones de Trump de forma negativa, solo alrededor de 3 de cada 10 republicanos están descontentos.

El apoyo de distritos como el que visita el martes es fundamental para que los republicanos mantengan el estrecho control de la Cámara de Representantes, donde una derrota podría lastrar los dos últimos años del mandatario. Mackenzie, un legislador de primer mandato, busca conservar un distrito que los demócratas buscan cambiar. Brooks, presidente del sindicato estatal de bomberos, cuenta con el respaldo del gobernador demócrata Josh Shapiro, quien también busca la reelección este año.

El predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, también visitó la planta de Mack Truck para destacar regulaciones destinadas a promover empleos manufactureros. El empleo en la manufactura alcanzó su punto máximo en 1979 con casi 19,6 millones de puestos. Tendió a la baja después de la recesión de 2001 y la Gran Recesión de 2007-09. La cifra ahora se sitúa en 12,6 millones hasta mayo, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

En 2025, la planta se vio afectada por la incertidumbre del mercado, incluidos los aranceles que impuso Trump, y unas 170 personas fueron despedidas, según la portavoz de Mack, Kimberly Pupillo. Añadió que, para finales del año pasado, casi 150 personas fueron reincorporadas al trabajo y que a cualquiera que hubiera sido despedido el año pasado se le dio la oportunidad de regresar.

Hay alrededor de 2.800 trabajadores en Mack, indicó Pupillo.

Las visitas subrayan el estatus de Pensilvania como un estado pendular crucial.

Trump visitó Mount Pocono en diciembre para poner a prueba mensajes de que está abordando el costo de vida; en julio de 2025 estuvo en Pittsburgh para promocionar inversiones recientes de energía y tecnología en el estado; en junio de 2025 estuvo en West Mifflin para decirles a los trabajadores siderúrgicos que estaba duplicando el arancel a las importaciones de acero para proteger a la industria; y en marzo de 2025 asistió al campeonato de lucha de la NCAA en Filadelfia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP