Con dobletes de Kane y Saka, Inglaterra aplasta 7-0 a Croacia en la Liga de Naciones

Harry Kane celebra con su compañero de la selección inglesa Marc Guehi su quinto gol en el encuentro ante Croacia en la Liga de Naciones el sábado 3 de octubre del 2026. (AP Foto/Darko Bandic) AP

Kane, aspirante al Balón de Oro, amplió su récord a 89 goles internacionales. El extremo izquierdo Anthony Gordon asistió a Jude Bellingham y también anotó. El suplente Morgan Rogers completó la goleada en Rijeka.

Más tarde, en otros partidos de la Liga A, la campeona del mundo España recibe a Chequia en Oviedo buscando llegar a 40 encuentros consecutivos sin perder. Suiza enfrenta a Eslovenia y Escocia visita a Macedonia del Norte en partidos de la Liga B.

Kane adelantó a Inglaterra a los ocho minnutos, al controlar un pase de Bellingham con la parte exterior del pie derecho y luego colocó el balón con efecto en el ángulo superior izquierdo.

Bellingham empujó a la red un centro de Gordon a mitad de la primera parte. Gordon se agachó para cabecear un centro desde la derecha de Jarell Quansah y Saka definió de primera para el cuarto de Inglaterra cuando se acercaba el descanso.

En la reanudación, la defensa de Croacia volvió a quedar partida en una contra rápida: Elliot Anderson centró desde la derecha y Kane se barrió en el segundo palo para un oportuno remate.

Más malas acciones defensivas dejaron a Croacia sin poder despejar el balón y este terminó en los pies de Kane, quien le regaló a Saka su segundo a los 68 minutos. Rogers controló con el talón un pase de Bellingham y definió desde un ángulo.

El resultado superó la mayor goleada previa de Inglaterra ante Croacia, el 5-1 en la eliminatoria mundialista de 2009 en Wembley.

La Inglaterra de Thomas Tuchel llegó a seis puntos en tres partidos.

Mal inicio para Bilić

Fue otro partido complicado para el técnico de Croacia, Slaven Bilić, después de la derrota 4-1 ante España el martes. Su equipo ha recibido 12 goles en tres partidos.

Luka Modric fue titular en Rijeka, pero el jugador de 41 años se mostró frustrado por la actuación desprolija de su equipo.

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FUENTE: AP