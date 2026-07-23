Con asistencia de Paredes, Boca Juniors toma ventaja 1-0 ante O’Higgins en repechaje de Sudamericana

Miguel Merentiel, de Boca Juniors de Argentina, anota ante O'Higgins de Chile, durante un partido de la Copa Sudamericana en Buenos Aires, el jueves 23 de julio de 2026 (AP Foto/Gustavo Garello) AP

Paredes, que fue titular en la caída de Argentina ante España en la final mundialista realizada el domingo en Nueva Jersey, llevó la cinta de capitán y dio una asistencia en la victoria del cuadro xeneize ante los ojos de su hinchada en La Bombonera.

El centrocampista, que lideró a la Albiceleste con 565 pases en siete partidos jugados en el Mundial, habilitó con un toque por elevación a Miguel Merentiel, quien anotó el único tanto del compromiso a los 44 minutos

Paredes se reincorporó a Boca Juniors tras llegar la noche del lunes a Buenos Aires desde Nueva York y sumarse el martes a los entrenamientos del conjunto azul y oro. Durante la semana, el mediocampista de 32 años fue objeto de críticas por el altercado que protagonizó después del final del duelo contra España, en el que forcejeó con los jugadores de la Roja Eric García y Gavi.

O’Higgins participa en esta fase luego de quedar en el segundo lugar del Grupo C de la Sudamericana por detrás de Sao Paulo. Boca continúa su incursión internacional en la repesca de la competición tras ser eliminado por Universidad Católica y Cruzeiro en el Grupo D de la Libertadores.

El vencedor de esta llave se enfrentará en la siguiente fase al paraguayo Recoleta.

Los choques de vuelta de la ronda de repechaje de la Sudamericana se disputarán la próxima semana y los clasificados avanzarán a los octavos de final del certamen.

Sumado a la presencia de Paredes, quien fue ovacionado antes de comenzar el partido, las otras novedades de Boca Juniors fueron los estrenos del arquero Álvaro Montero y el extremo Sebastián Villa. Además, el técnico Rodolfo Arruabarrena dirigió su primer partido internacional en su regreso al banco de los xeneizes.

Villa tuvo un recibimiento distinto al de Paredes, ya que en su vuelta al club que defendió entre 2018 y 2023 escuchó silbidos y abucheos durante la presentación debido a la polémica salida que protagonizó en su primera etapa en el equipo de la Ribera.

El delantero colombiano, que fue fichado por 6,5 millones de dólares tras sus buenas actuaciones con Independiente Rivadavia, comenzó rápidamente a intentar ganarse el perdón de la hinchada y mostró su velocidad y desequilibrio en la banda izquierda.

Montero, internacional colombiano que fue contratado desde Vélez Sarsfield, también tuvo un comienzo promisorio al detener un potente disparo de Martín Sarrafiore a los 22 minutos.

O’Higgins había amenazado antes con una vaselina de Francisco González, que se estrelló en el travesaño.

Luego de una primera parte con dominio alterno, Boca abrió el marcador antes del descanso gracias a un pase filtrado de Paredes con el exterior de su pie derecho, que Merentiel aprovechó para definir con calidad ante la salida del arquero Omar Carabalí.

En la etapa complementaria, Boca controló la posesión y aseguró el resultado antes del choque de vuelta que se jugará la próxima semana en Rancagua.

A los 56 minutos, Paredes hizo un quite en una llegada peligrosa de Bryan Rabello, que evocó al que realizó ante Egipto en los octavos de final del Mundial.

Con un planteamiento ordenado, O’Higgins no sufrió en la retaguardia y se apoyó en la firmeza de los centrales Alan Robledo y Miguel Brizuela.

Cerca del final del encuentro, Villa fue reemplazado por Kevin Zenón y recibió aplausos tras su buena actuación en su regreso a La Bombonera tres años después.

Bolívar y Santa Fe sacan ventaja como locales

En un encuentro abierto celebrado en la altura de La Paz, Bolívar superó 3-2 a Gremio.

El cuadro boliviano se impuso con las dianas de Martín Cauteruccio a los dos minutos, Robson Matheus a los 18 y Dairon Asprilla a los 58.

Gremio redujo las diferencias por intermedio de Mathías Villasanti a los 16 y Tete a los 23.

El elenco gaúcho contó con una buena actuación del arquero Weverton, quien realizó siete atajadas y evitó una diferencia más abultada.

Bolívar realizó 31 remates en total, pero no pudo sacar una mayor renta antes de afrontar la revancha la próxima semana en Porto Alegre.

En Bogotá, Independiente Santa Fe consiguió un sólido triunfo 2-0 contra Caracas.

Los goles del conjunto colombiano fueron obra de Hugo Rodallega a los 30 minutos y Franco Fagúndez a los 84.

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FUENTE: AP