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Con 52 puntos, Cade Cunningham ayuda a que Pistons derroten 144-140 a Wizards en 2 prórrogas

WASHINGTON (AP) — Cade Cunningham anotó 52 puntos, un récord personal, y repartió 11 asistencias por los Pistons de Detroit, quienes resistieron para vencer el jueves en doble prórroga por 144-140 a los Wizards de Washington, que extendieron el partido dos veces con tiros sobre la bocina.

Cade Cunningham, base de los Pistons de Detroit, intenta encestar frente a Bilal Coulibaly (2do de derecha a izquierda), de los Wizards de Washington, el jueves 12 de noviembre de 2026 (AP Foto/John McDonnell)
Cade Cunningham, base de los Pistons de Detroit, intenta encestar frente a Bilal Coulibaly (2do de derecha a izquierda), de los Wizards de Washington, el jueves 12 de noviembre de 2026 (AP Foto/John McDonnell) AP

Trae Young encestó un triple agónico que forzó el primer alargue, y el novato AJ Dybantsa convirtió un tiro de media distancia con menos de un segundo restante para enviar a los equipos a otro tiempo extra. Pero Cunningham respondió rápido con un triple, y luego Anthony Davis quedó fuera por faltas, lo que le dio a Detroit la ventaja.

Aun así, el partido seguía siendo de dos puntos en el último minuto, pero Cunningham anotó desde la línea de fondo para poner el marcador 142-138 con 25,3 segundos restantes. Washington ha perdido seis compromisos seguidos.

Ausar Thompson, de Detroit, contabilizó 17 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para su primer triple-doble en la NBA.

Young sumó 37 puntos por los Wizards, pero acertó apenas 8 de 23 disparos. Davis y Alex Sarr anotaron 30 unidades cada uno, y la franquicia tuvo su primer trío de anotadores de 30 puntos desde que Mike Davis, Earl Monroe y Gus Johnson lo lograron con los Bullets de Baltimore el 18 de noviembre de 1969.

Young repartió 14 asistencias, dos más de las que consiguió todo el equipo de Washington en la derrota en Indiana la noche anterior.

El anterior récord personal de Cunningham era de 46 puntos, hace poco más de un año —y también contra Washington. Se convirtió en el primer jugador de la NBA con 50 puntos, 10 asistencias y ninguna pérdida de balón desde que la liga comenzó a registrar los balones regalados en la temporada 1977-78, según OptaSTATS.

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