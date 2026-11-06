americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Con 30 puntos y 14 rebotes de Wembanyama, Spurs vencen 124-109 a Kings

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Victor Wembanyama anotó 30 puntos y capturó 14 rebotes por los Spurs de San Antonio, que derrotaron el viernes 124-109 a los Kings de Sacramento en un partido de la Copa NBA.

El francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, festeja con su compañero Deaaron Fox tras la primera mitad del duelo ante los Kings de Sacramento, el viernes 6 de noviembre de 2026 (AP Foto/José Luis Villegas)
El francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, festeja con su compañero De'aaron Fox tras la primera mitad del duelo ante los Kings de Sacramento, el viernes 6 de noviembre de 2026 (AP Foto/José Luis Villegas) AP

Tras aportar 52 puntos y 24 rebotes en una victoria sobre Dallas el miércoles, Wembanyama registró su séptimo doble-doble de la temporada, empatado en el tercer puesto de la NBA con Domantas Sabonis, de Sacramento, quien terminó con 17 puntos y 12 rebotes.

Stephon Castle, Devin Vassell y Dylan Harper anotaron 19 puntos cada uno. Harrison Barnes añadió 13 por San Antonio (7-2).

Los Spurs anotaron 75 puntos en la primera mitad y se fueron al descanso con una delantera de 19. Ampliaron su ventaja hasta 24 puntos a mitad del cuarto periodo.

La primera mitad de 75 puntos de San Antonio fue su segunda más productiva en la campaña Consiguieron 80 unidades en medio partido el 27 de octubre ante los Kings.

Wembanyama anotó 12 puntos consecutivos y ayudó a que los Spurs ampliaran su ventaja a 11 al inicio del segundo periodo.

San Antonio se vio favorecido por su efectividad de 33 de 42 desde la línea de tiros libres. Los Kings terminaron con 13 de 19.

El novato Darius Acuff Jr. prolongó su gran inicio de temporada y lideró a los Kings con 22 puntos y ocho asistencias.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

BUQUE DE GUERRA DE EEUU LLEGA A GUANTÁNAMO DURANTE EJERCICIOS MILITARES DE CUBA y tensiones con Washington
ULTIMA HORA

BUQUE DE GUERRA DE EEUU LLEGA A GUANTÁNAMO DURANTE EJERCICIOS MILITARES DE CUBA y tensiones con Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas durante una visita a las obras del salón de baile de la Casa Blanca, el miércoles 4 de noviembre de 2026 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

¡SORPRESA ECONÓMICA EN ESTADOS UNIDOS! SE CREAN 165.000 EMPLEOS EN OCTUBRE Y EL DESEMPLEO BAJA AL 4,1%

¡MARCO RUBIO ROMPE EL SILENCIO! DESMIENTE QUE VAYA A RENUNCIAR AL GOBIERNO DE DONALD TRUMP

¡MARCO RUBIO ROMPE EL SILENCIO! DESMIENTE QUE VAYA A RENUNCIAR AL GOBIERNO DE DONALD TRUMP

¡NUEVA POLÉMICA EN COLOMBIA! MUJER QUE ACUSA A GUSTAVO PETRO DE INTERCAMBIAR CONTRATOS POR SEXO PUBLICA UN VIDEO ÍNTIMO

¡NUEVA POLÉMICA EN COLOMBIA! MUJER QUE ACUSA A GUSTAVO PETRO DE INTERCAMBIAR CONTRATOS POR SEXO PUBLICA UN VIDEO ÍNTIMO

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter