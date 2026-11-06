Con 30 puntos y 14 rebotes de Wembanyama, Spurs vencen 124-109 a Kings

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El francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, festeja con su compañero De'aaron Fox tras la primera mitad del duelo ante los Kings de Sacramento, el viernes 6 de noviembre de 2026 (AP Foto/José Luis Villegas) AP

Tras aportar 52 puntos y 24 rebotes en una victoria sobre Dallas el miércoles, Wembanyama registró su séptimo doble-doble de la temporada, empatado en el tercer puesto de la NBA con Domantas Sabonis, de Sacramento, quien terminó con 17 puntos y 12 rebotes.

Stephon Castle, Devin Vassell y Dylan Harper anotaron 19 puntos cada uno. Harrison Barnes añadió 13 por San Antonio (7-2).

Los Spurs anotaron 75 puntos en la primera mitad y se fueron al descanso con una delantera de 19. Ampliaron su ventaja hasta 24 puntos a mitad del cuarto periodo.

La primera mitad de 75 puntos de San Antonio fue su segunda más productiva en la campaña Consiguieron 80 unidades en medio partido el 27 de octubre ante los Kings.

Wembanyama anotó 12 puntos consecutivos y ayudó a que los Spurs ampliaran su ventaja a 11 al inicio del segundo periodo.

San Antonio se vio favorecido por su efectividad de 33 de 42 desde la línea de tiros libres. Los Kings terminaron con 13 de 19.

El novato Darius Acuff Jr. prolongó su gran inicio de temporada y lideró a los Kings con 22 puntos y ocho asistencias. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP