Comunidad llora a guardia de seguridad que protegió a víctimas en mezquita de San Diego

Un grupo de personas cerca de la mezquita donde ocurrió el tiroteo en San Diego el 18 de mayo del 2026. (AP foto/Gregory Bull) AP

Amin Abdullah era un guardia de seguridad que recibía con una sonrisa y el tradicional saludo "as-salamu alaikum" (“la paz sea contigo”) a todos los que llegaban al Centro Islámico de San Diego, según Mahmood Ahmadi, un asistente de la mezquita.

Las autoridades no han dado a conocer los nombres de las tres víctimas. Pero jeque Uthman Ibn Farooq, amigo de la familia, identificó a Abdullah y señaló que había hablado con uno de los hijos del guardia de seguridad mientras la familia comenzaba a hacer planes para el funeral.

“Quería defender a los inocentes, así que decidió convertirse en guardia de seguridad”, expresó Farooq.

Abdullah había trabajado en la mezquita durante más de una década. Estaba allí casi todos los días y estaba dedicado a su esposa y a sus nueve hijos, indicó Farooq.

El jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl, no mencionó a Abdullah por nombre, pero indicó que un guardia de seguridad “desempeñó un papel fundamental” para evitar que el ataque fuera más mortífero.

“Es justo decir que sus acciones fueron heroicas”, afirmó el jefe el lunes. “Sin duda salvó vidas hoy”.

El Centro Islámico de San Diego es una de las mezquitas más grandes de San Diego y atrae a miles de personas de toda la región durante las principales festividades. Además de tener oración cinco veces al día, también ofrece cenas y desayunos durante el periodo de ayuno del Ramadán, alberga una escuela de estudios árabes e islámicos y cuenta con una tienda en su interior.

Abdullah fue criado como cristiano y, en un video en YouTube en 2019, describió su descubrimiento de la fe islámica después de graduarse de la secundaria.

“Mi madre vio un cambio en mí”, relató. “Empecé a ayudar más en la casa, a ser más respetuoso, conseguí un trabajo”.

Farooq contó que conoció a Abdullah poco después de que se hiciera musulmán en la década de 1990. Más recientemente, habían hecho juntos la peregrinación a La Meca. Abdullah siempre tenía una actitud positiva, incluso cuando se enfermó durante el viaje, relató Farooq.

“Incluso cuando se sentía mal, era una persona muy alegre y auténtica, siempre sonriendo, siempre cuidando de los demás”, comentó Farooq.

Josie-Ana Edenshaw aún recuerda haber conocido a Abdullah la primera vez que visitó la mezquita. Estaba estresada y no lograba averiguar dónde estacionar, cuando él le hizo señas para ayudarla.

Edenshaw señaló que la comunidad estaba destrozada por la muerte de Abdullah. En un grupo de WhatsApp de feligreses, una maestra que estaba en la escuela durante el tiroteo describió cómo Abdullah avisó por su walkie-talkie de un “tirador activo” cuando vio a los atacantes, alertando al personal y a los maestros dentro. La maestra no estuvo disponible para una entrevista.

“Todos los días esos niños tenían a ese increíble guardia de seguridad que los protegía”, dijo Edenshaw. “Eso es algo que los va a impactar todos los días por el resto de su vida”.

Abbos Rakhmatov, que ha asistido a la mezquita durante tres años, contó que Abdullah se tomaba en serio sus funciones, siempre caminando y revisando el lugar.

“Era el modelo para todos nosotros”, apuntó Rakhmatov. “Siempre sonriendo, siempre preocupado por nuestra comunidad”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP