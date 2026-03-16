¿Cómo prepararse para remontar un gran déficit ante Real Madrid? Tomarse el día libre

El técnico Pep Guardiola del Manchester City durante una rueda de prensa, el lunes 16 de marzo de 2026, previo al duelo contra Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. (Martin Rickett/PA vía AP) AP

Si eres Pep Guardiola, les das el día libre a tus jugadores.

“Los jugadores están en casa con sus familias hoy. Y luego se enviarán mensajes de WhatsApp entre ellos, me imagino, y mañana nos veremos”, explicó el lunes técnico del Manchester City en la víspera de conducir a su equipo al partido de vuelta de su cruce de octavos de final.

De hecho, Guardiola transmitió un aire relajado mientras hablaba de la tarea “enorme” que afronta el City el martes, después de su derrumbe en el partido de ida en Madrid la semana pasada, cuando Federico Valverde facturó un brillante triplete en la primera mitad.

“Tendrá que ser un partido perfecto en muchísimos aspectos: con nuestra gente, las decisiones del árbitro. Muchísimas cosas tienen que salir muy, muy bien”, añadió.

Los jugadores del City no entrenarán el día previo al partido contra el Madrid porque Guardiola considera que necesitan descansar tras un calendario agitado que los llevó a jugar en la capital española el miércoles y luego en Londres contra West Ham en la Liga Premier el sábado por la noche.

En su lugar, el plantel del City llegará un par de horas antes el martes y realizará una sesión ligera de práctica antes de prepararse para el saque inicial ante un Madrid que podría incluir al delantero Kylian Mbappé, ya recuperado.

Guardiola no ve ningún problema con la preparación del equipo para el partido de vuelta.

“Hoy habríamos entrenado las mismas cosas que haremos mañana. Quizá un 1% de diferencia”, comentó.

“En el fútbol moderno, en los equipos de élite el entrenamiento no mejora mucho… porque no tienes tiempo para entrenar”, sostuvo Guardiola.

El capitán del City, Bernardo Silva, dijo que entendía el razonamiento de Guardiola.

“Con todos los viajes que tuvimos esta semana, simplemente pensó que lo mejor para nosotros sería dormir mejor… despejar un poco la mente y volver mañana, más fuertes y listos para el partido”, expresó Silva.

Guardiola indicó que ya sabía su once titular, salvo quizá una posición. No reveló ningún nombre.

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FUENTE: AP