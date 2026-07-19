Cómo marcó Ferran Torres el gol del Mundial para que España venciera a Argentina

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Ferran Torres, de la selección de España, anota en la final de la Copa del Mundo ante Argentina, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Matt Slocum) AP

La elaboración del gol comenzó justo después del saque inicial del segundo tiempo extra. Argentina ya estaba entonces con 10 hombres tras la expulsión de Enzo Fernández en el añadido del tiempo regular.

El joven astro Lamine Yamal, que antes había tenido dos de las mejores ocasiones de gol del partido, controló el balón por la banda derecha y se lo pasó a Pedro Porro, uno de los jugadores que más tocó el balón en el campo.

Ello derivó en una jugada enorme. El centro de Porro con la derecha hacia el área casi se fue del campo más allá del segundo palo. Pero Nico Williams, quien entró a los 75 minutos, cabeceó el balón de vuelta hacia Torres.

Torres, que ingresó poco después de la hora de juego, conectó con precisión y potencia. El zurdazo, 20º disparo de España en el partido —y ninguno de Argentina hasta ese momento—, pasó por delante de un par de defensores y del arquero Emiliano Martínez para darle a España la ventaja de 1-0 a los 106 minutos.

“El gol ha sido de 47 millones de personas”, dijo Torres aludiendo a la población de su país. “El destino estaba escrito, hecho para ganar”.

El astro del Barcelona derribó la bandera del córner mientras era rodeado por sus compañeros y los aficionados celebraban a su alrededor.

España casi no enfrentó presión en la construcción de la jugada. Marc Cucurella le pasó hacia Eric García y el balón avanzó hasta Martín Zubimendi, quien encontró a Yamal por la derecha. Torres estuvo cerca de marcar de nuevo, pero estaba en fuera de juego, y España resistió oportunidades dde Argentina en saques de esquina para derrotar a los campeones defensores y ganar su segundo título de la Copa del Mundo en la historia. ___ Vea más cobertura del Mundial de AP aquí FUENTE: AP