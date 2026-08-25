Cómo los aranceles entre EEUU y Canadá afectarán al consumidor común

Canadá indicó que su represalia se centraría en los productos “más afectados por los aranceles de Estados Unidos”. Los gravámenes se fijarán en 15%, 25% o 50% —tasas que, según el gobierno, igualarán los aranceles de Estados Unidos sobre los bienes señalados en la más reciente ronda de Washington, así como sobre productos cubiertos por derechos sectoriales impuestos previamente.

El anuncio se produjo el martes, apenas unos días después de que entraran en vigor los aranceles del 50% del gobierno del presidente Donald Trump sobre aproximadamente 20.000 millones de dólares en productos canadienses, que van desde miel hasta palos de hockey. Eso representa apenas el 5% del valor de los bienes que Canadá envió a Estados Unidos el año pasado, pero la tasa punitiva se suma a una serie de aranceles que Trump ha impuesto al país durante su segundo mandato. Mientras tanto, hay amenazas de otra escalada y por lo tanto las empresas —y, por extensión, los hogares— a ambos lados de la frontera podrían sentir pronto la presión.

A continuación, un resumen de algunos de los productos afectados.

Canadá planea imponer aranceles más altos a cientos de productos de Estados Unidos a partir del 8 de septiembre.

Muchos de los bienes son sumamente específicos y reflejan productos sobre los que Washington comenzó a imponer aranceles del 50% durante el fin de semana. La lista también incluye productos de acero y aluminio, que ya enfrentan un arancel sectorial del 50% de Estados Unidos sobre la mayoría de las importaciones a nivel mundial, aunque algunos bienes califican para derechos más bajos bajo un ajuste implementado por la Casa Blanca a principios de este año.

Algunos de los muchos artículos de Estados Unidos a los que Canadá apunta ahora incluyen:

1. Pescado vivo y congelado, crustáceos, ostras y mejillones

2. Queso y productos de cuajada

3. Miel natural, melaza y mezclas para hornear

4. Perfume, maquillaje y productos para el cabello

5. Alfombras y otros revestimientos para pisos

6. Papel higiénico, pañuelos faciales y sobres

7. Camisetas, chaquetas, abrigos y guantes

8. Productos metálicos hechos de acero o aluminio, incluidos alambre, varillas, tuberías y láminas

9. Estufas, cocinas, refrigeradores y otros electrodomésticos

10. Teléfonos inteligentes y consolas de videojuegos

11. Motocicletas y remolques

12. Cañas de pescar y equipo de ejercicio

Los nuevos aranceles sobre estos productos tendrán tasas de 15%, 25% o 50%. Los aranceles de Canadá sobre muchos productos estadounidenses se duplicarían de 25% a 50%, y la mayor parte de las nuevas medidas afectaría al acero y al aluminio.

EEUU ya impuso nuevos aranceles a una larga lista de productos canadienses

El gobierno de Trump ya delineó su propia extensa lista de más de 550 productos canadienses que ahora están sujetos a aranceles del 50%. Esa lista incluye miel natural, semillas de hortalizas y bulbos de flores; bebidas alcohólicas como cerveza y vermut; patines de hielo y otros accesorios deportivos; diversos artículos para el hogar; y teléfonos inteligentes.

Trump impuso los aranceles recurriendo a una ley de la época de la Gran Depresión que llevaba mucho tiempo inactiva. La Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que nunca se había utilizado antes, autoriza al presidente a imponer impuestos a la importación de hasta 50% sobre bienes de países que hayan discriminado a empresas de Estados Unidos.

Trump sostuvo que Canadá discriminó a los automóviles, el alcohol y los productos lácteos de Estados Unidos, particularmente tras la implementación de sus anteriores impuestos a las importaciones el año pasado. Cabe señalar que la lista de bienes canadienses que enfrentan el gravamen más reciente es mucho más diversa.

Amenazas de una nueva escalada

Las amenazas de contramedidas más fuertes y de una mayor escalada han seguido acumulándose, y es posible que aún más productos enfrenten impuestos de importación más altos más adelante.

Trump recurrió a las redes sociales el lunes para decir que su gobierno también aumentaría a 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, autopartes y acero canadienses a partir del 1 de enero de 2027. Al igual que otros países, Canadá enfrenta actualmente un arancel más amplio del 25% sobre los automóviles. Ya está en vigor un arancel sectorial del 50% sobre la mayoría de las importaciones de acero.

El primer ministro canadiense Mark Carney afirmó que la propuesta para el sector automotor “desmantelaría gradualmente” la producción canadiense. También acusó a Washington de intentar subordinar a Canadá y dijo que las exigencias de Estados Unidos durante las conversaciones fallidas mostraron que los estadounidenses querían “destruir nuestras principales industrias”.

Más allá de los aranceles, Trump añadió otra provocación el martes al decir que Estados Unidos estaba dando “seria consideración” a renombrar el lago Ontario como “Lago America” en medio de una disputa con el primer ministro de Ontario, Doug Ford. Ford dijo a The Associated Press esta semana que su provincia estaría lista para cortar el suministro de electricidad y de minerales críticos a Estados Unidos si la guerra comercial empeora.

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El corresponsal Rob Gillies contribuyó desde Toronto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP