Cómo el gobierno de Trump está ampliando su ofensiva migratoria hacia quienes ingresan legalmente

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla mientras el presidente Donald Trump escucha durante una reunión del gabinete, el viernes 31 de julio de 2026, en Camp David —la residencia de descanso presidencial—, cerca de Thurmont, Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

El Departamento de Estado ha suspendido todas las solicitudes de visas de inmigrante, y le ha informado a sus funcionarios consulares en todo el mundo sobre una nueva política que pretende impedir la entrada de personas consideradas una carga potencial para las arcas públicas.

El gobierno también se prepara para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200.000 extranjeros que solicitaron asilo, una medida que fue dada a conocer esta semana por The Associated Press. Se trataría de la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos, y probablemente enfrentaría impugnaciones jurídicas.

“Lo que tienen en común es una filosofía general de que la inmigración es perjudicial para Estados Unidos, y que el gobierno de Trump examina todas las formas posibles de restringir nuestro sistema migratorio para permitir la entrada de menos personas”, expresó Julia Gelatt, directora adjunta del programa de política migratoria de Estados Unidos en el Migration Policy Institute, un organismo de investigación enfocado en mejorar las políticas de inmigración.

La pausa está relacionada totalmente con nuevas normas sobre un requisito de “carga pública”, acerca del cual numerosos funcionarios consulares en embajadas de Estados Unidos en todo el mundo tenían preguntas, según un funcionario del Departamento de Estado, el cual habló a condición de guardar el anonimato porque carece de autorización para hacer comentarios públicos.

La medida comenzó previamente en agosto, y no se prevé que se prolongue más allá de principios o mediados de septiembre, agregó el funcionario, que hizo notar que la mayoría de las personas afectadas tenían entrevistas programadas para agosto, pero ninguna había sido cancelada. Dichas entrevistas serán reprogramadas para septiembre, octubre y noviembre.

Cualquier persona que solicite una visa de inmigrante fuera de Estados Unidos podría verse afectada por la suspensión, apuntaron los expertos, principalmente quienes desean ingresar por motivos familiares, incluidos padres, cónyuges, hijos o hermanos de ciudadanos estadounidenses.

No obstante, Gelatt advirtió que reprogramar una cita para la visa puede no ser sencillo. “Son difíciles de obtener, por lo que tener que reprogramar representa un gran reto para las personas”, añadió.

Otros tipos de visas de inmigrante, tales como las destinadas a trabajadores que cuentan con el patrocinio de un empleador, no se ven afectadas porque esos solicitantes pueden demostrar que tienen ingresos y no serían una “carga pública”.

“Habrá que ver cuánto tiempo dura esta pausa. Daba la impresión de que sería breve, simplemente para tener tiempo para capacitar, pero si sí se prolonga, imagino que veremos litigios”, observó Gelatt.

Una política que suspendía la emisión de visas a inmigrantes de 75 países estuvo vigente entre enero y mediados de agosto, momento en que un tribunal la anuló. Y esa medida podría sentar un precedente.

Al endurecer las normas sobre la carga pública, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), el cual forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), reactivó una regla que permite denegar la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes —la llamada “tarjeta verde”— a quienes utilizan ayudas públicas como cupones de alimentos, Medicaid y vales de vivienda.

La revocación de visas de turismo y de negocios “enviará un mensaje”

A menos que la decisión sea impugnada o revisada, se prevé que, en las próximas semanas, el Departamento de Estado anuncie la revocación de las visas de categorías B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 cuyos titulares hayan solicitado asilo o estén en ese trámite actualmente, según documentos del Departamento de Estado obtenidos por The Associated Press y declaraciones de dos funcionarios estadounidenses. Esta medida se llevará a cabo en coordinación con el DHS.

El Departamento de Estado no ha informado cuántas visas serán revocadas, pero algunos expertos y abogados de inmigración señalan que la medida no tendrá consecuencias para quienes ya se encuentran en Estados Unidos y solicitaron asilo.

“El objetivo es, más bien, enviar el mensaje de que este gobierno se centra en hacer cumplir la ley, y que la gente que desee vivir en Estados Unidos no debe pensar en llegar con una visa de turista para luego solicitar asilo”, expresó Gelatt. “A las personas que ya tienen una visa de turista que está en proceso de revocación no les afectará realmente, porque ya presentaron su solicitud de asilo y están a la espera de la adjudicación de asilo. La visa temporal ya no tiene importancia realmente”.

La resolución de las solicitudes puede tomar años. En cambio, las visas de turista y de negocios permitían estancias de unos seis meses. Si los titulares de esas visas solicitan asilo, su posibilidad de permanecer en Estados Unidos depende de sus casos de asilo en curso y no de sus visas, según los expertos.

Durante años, las personas que solicitan visas de turista o de negocios han tenido que demostrar a las autoridades estadounidenses que planean regresar a su país una vez que expire el plazo autorizado. Cualquier indicio de que desean quedarse de forma permanente en Estados Unidos es motivo para denegarles la visa.

Los planes para revocar visas concuerdan con la postura que Trump ha sostenido por mucho tiempo de que el asilo es, en gran medida, una farsa.

“La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo fraudulentas. El asilo no debe ser un vacío legal para eludir las leyes de inmigración”, declaró el lunes Christopher Landau, subsecretario de Estado.

En abril, el gobierno indicó que los consulados denegarían visas a los solicitantes que dijeran tener miedo de regresar a su país.

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Salomón informó desde Miami.

FUENTE: AP