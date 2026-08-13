Cómo el flag football es clave para los planes de la NFL de ampliar su alcance global

El alemán Malik Al-Kahlout corre con el balón durante el partido masculino del Campeonato Mundial de Flag Football entre México y Alemania en Düsseldorf, Alemania, el jueves 13 de agosto de 2026. (Foto AP/Martin Meissner) AP

La liga está haciendo notar su presencia esta semana en Dusseldorf, mientras la ciudad alemana alberga por primera vez un clasificatorio olímpico de flag football, un juego que la NFL ve como una forma de convertir a espectadores en jugadores y aficionados de por vida.

Ya hay clases de flag con la marca de la NFL en escuelas desde Europa hasta Australia, habrá medallas olímpicas en juego en Los Ángeles dentro de dos años y pronto llegarán ligas respaldadas por la NFL que podrían ofrecer un medio de vida a algunos de los más de 300 jugadores de 18 países que participan en los clasificatorios, que comenzaron el jueves y que también funcionan como el campeonato mundial.

“Si todo sale como debe, te cambia la vida”, manifestó el quarterback de Estados Unidos Nico Casares, cuyo equipo ya tiene un lugar asegurado en Los Ángeles porque representa al país anfitrión.

La Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF, por sus siglas en inglés) organiza los clasificatorios olímpicos y el torneo del campeonato, donde los dos mejores equipos masculinos y femeninos obtendrán un boleto a Los Ángeles, pero también mantiene una alianza de largo plazo con la NFL y el logotipo de la liga está por todas partes en Dusseldorf.

La marca de la NFL aparece en pancartas por toda la ciudad, donde el campeonato se disputará en un campo con la marca de los Patriots de Nueva Inglaterra junto a una escuela secundaria.

La liga ha ido ampliando de forma constante su calendario de partidos internacionales durante más de una década y jugará un récord de nueve esta temporada. Ahora busca que la gente practique la variante vertiginosa del fútbol americano, donde el factor decisivo es el movimiento escurridizo, no los golpes fuertes.

“Todavía buscamos convertirnos en un deporte global competitivo. Nuestros partidos individuales son geniales, son como conciertos”, declaró a AP el vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol americano de la NFL, Troy Vincent.

“Pero para tener un deporte que esté arraigado en todo el mundo, eso nos orienta hacia más niños y niñas jugando, más árbitros arbitrando, más entrenadores entrenando en todo el mundo”.

Los clasificatorios olímpicos en deportes ya establecidos a menudo pueden sentirse como algo solo para fanáticos acérrimos, pero la experiencia de la NFL ha ayudado a moldear cómo se ve y cómo suena el flag football. Nike y DAZN participan como socios.

Dondequiera que la NFL lleva sus partidos internacionales, también se asocia con gobiernos locales y autoridades escolares para incorporar clases de flag football en las escuelas.

“Conectar a los niños con tu marca, con tu producto, con tu deporte a una edad temprana: los datos en realidad son relativamente consistentes”, explicó Brian Flinn, vicepresidente sénior de la NFL que encabeza los esfuerzos globales de flag de la liga, al citar un estudio sobre adolescentes en Estados Unidos que encontró que el impacto de jugar flag era casi tan grande como el del fútbol americano con tacleadas. “Involucrar a los niños en el deporte desde temprano hace que tengas tres veces más probabilidades de ser un aficionado apasionado en la adultez”.

El flag ofrece a las mujeres una oportunidad de carrera en el fútbol americano

El estatus olímpico ha desbloqueado financiamiento y respaldo gubernamental para equipos de todo el mundo, en lugares muy alejados de un centro tradicional del fútbol americano.

Cuando no está jugando como receptora abierta para Panamá, Clarisse Castillo es fisioterapeuta, aparece en un programa de concursos en televisión y entrena flag. La vida es “60% flag football y 40% Clarisse”, contó. El clasificatorio olímpico es una audición para un estilo de vida completamente nuevo para Castillo y sus compañeras.

“Tal vez personas que nos vean aquí puedan llevarnos a jugar ligas profesionales que van a ser (posibles) en el futuro”, comentó. “Vemos esto como una gran oportunidad para eso porque nosotras, como atletas, a veces no somos reconocidas económicamente”.

En Canadá, el reconocimiento olímpico significó por primera vez un programa de entrenamiento de alto rendimiento para el equipo femenino.

“Creo que todas soñamos con un día en el que podamos jugar flag como carrera”, señaló la quarterback Sara Parker. “Creo que vamos en esa dirección y nos entusiasma ver a dónde llega”.

Del lado de la NFL, Vincent indicó que el flag football es un “mundo completamente nuevo” para la participación femenina, con un número creciente de competencias sancionadas en escuelas secundarias, becas universitarias y, potencialmente, estatus de campeonato de la NCAA el próximo año.

“Mi hija mayor, Desiré, por su género, no tenía oportunidades en el estado de Florida para seguir participando como sus dos hermanos menores”, relató Vincent.

“Y ahora, con nietas y con mi hija mayor, Desiré, que tiene dos niñas, ¿adivinen qué? En Detroit van a una clínica de flag esta semana”.

Estrellas de la NFL en los Olímpicos, o especialistas del flag

La influencia de la NFL en el flag football no se extenderá a que un quarterback estrella de la NFL le quite a Casares su lugar olímpico — al menos eso espera.

“Todos quieren nuestro lugar en Estados Unidos y, obviamente, se habla mucho de que distintas personas se involucren”, dijo a AP. “Lo recibimos con gusto, tanto como que ellos vengan y nos muestren que quieren aprender nuestro juego y competir con nosotros”.

Ha habido mucha especulación de que estrellas de la NFL podrían aparecer y quedarse con puestos en los rosters. Los dueños de la NFL ya habían aprobado previamente la participación de jugadores de la liga.

El presidente de la IFAF, Pierre Trochet, afirmó que los Olímpicos son un momento “Barcelona 92” para el flag football, al comparar el impacto con el de los jugadores de la NBA en el “Dream Team”, que llevaron el baloncesto olímpico a nuevas alturas.

“Yo vi a (Michael) Jordan y vi a (Charles) Barkley y también quería ser una de esas superestrellas”, expresó. “Lo más importante es que los mejores jugadores competitivos del mundo se clasifiquen para el mayor evento multideportivo del mundo. Dicho eso, nadie tiene derecho a ser olímpico. Todos tendrán que ganarse su lugar”.

Estados Unidos ya tiene un lugar en los Olímpicos, pero aún hay mucho en juego en el campeonato de esta semana.

¿La misión? “Ganar el oro y no dejar ninguna duda en la mente de nadie de que somos el equipo que debe estar en los Olímpicos de 2028”, sostuvo Casares.

La selección nacional masculina de Estados Unidos venció en marzo a dos equipos integrados por jugadores actuales y exjugadores de la NFL en una exhibición en la que participaron Tom Brady, Jalen Hurts y Joe Burrow. Casares espera que eso haya dejado claro que el flag football es “un poco diferente” y que las estrellas de la NFL no pueden simplemente presentarse y esperar ser olímpicos.

Mientras crece el flag, el fútbol americano con tacleadas en el mundo está en pausa

Muchos —quizá la mayoría— de los nuevos jugadores que llegan al flag football nunca jugarán una sola jugada de fútbol americano con tacleadas. Eso “100%” no importa, afirmó Vincent.

El flag football está prosperando, pero la IFAF no ha organizado un campeonato mundial de fútbol americano con tacleadas en nueve años. Trochet, quien jugó por Francia como liniero ofensivo, explicó que los costos de viaje para un plantel completo de tacleadas hacen que ahora sea “menos prioritario”.

A medida que surte efecto el impulso respaldado por la NFL para llevar el flag football a las escuelas, la IFAF indicó que hay 20 millones de jugadores de flag football en 100 países y que un millón de personas en China participó en al menos una sesión el año pasado.

“En última instancia”, dijo Trochet, “todos están jugando fútbol americano”.

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FUENTE: AP