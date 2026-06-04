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Comité que buscaba convocar una constituyente en Colombia desiste para apoyar a candidato Cepeda

BOGOTÁ (AP) — Un comité de ciudadanos que recolectaba firmas para convocar a una Asamblea Constituyente en Colombia, apoyada por el gobierno, informó el jueves que detuvo el proceso para apoyar al candidato oficialista Iván Cepeda, quien se medirá en un balotaje presidencial con el conservador Abelardo de la Espriella.

La propuesta de modificar la Constitución que rige desde 1991 ha gravitado a lo largo del gobierno del progresista Gustavo Petro, quien ha insistido en que sea “el pueblo” el que decida los cambios que necesita. Sin embargo, se convirtió en una de las principales críticas hacia Cepeda —aliado de Petro— durante la campaña presidencial.

Cepeda había dicho que, de llegar al poder, convocaría a un acuerdo nacional a distintos sectores, incluyendo empresarios y movimientos sociales, para hablar de los principales temas del país y que no descartaba que ese diálogo concluyera en un proceso para cambiar la Constitución.

Tras competir con nueve candidatos más el domingo, De la Espriella, simpatizante de los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele, obtuvo 43,74 % de los votos en la primera vuelta presidencial, seguido del senador Cepeda con 40,90 %, según el conteo preliminar.

Armando Wouriyu Valbuena, vocero del comité promotor de la constituyente, explicó que suspender el proceso de recolección de firmas busca enfocar el esfuerzo en apoyar la campaña de Cepeda y “consolidar una gran alianza por la vida capaz de frenar los sectores de extrema derecha que amenazan los derechos, la convivencia y la paz en nuestro país”.

La Constitución vigente establece que para ser reformada el Congreso debe aprobar una ley en la que avale que los ciudadanos decidan en una votación popular si convocan una Asamblea Constituyente. Luego la Corte Constitucional deberá revisar la ley y darle su aval.

Una convocatoria de la Asamblea necesita la votación positiva de al menos una tercera parte de los electores habilitados, es decir, cerca de 13 millones de votos, más de lo que necesitó Petro para ser elegido presidente.

FUENTE: AP

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