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Comisión Europea busca prohibir la "terapia de conversión" para personas LGTBQ+

BRUSELAS (AP) — La Comisión Europea indicó el miércoles que pedirá a todos los países de la Unión Europea que prohíban la “terapia de conversión” para personas homosexuales, tras una campaña pública para vetar esa práctica y a pocos días del festival anual Brussels Pride, que celebra a la comunidad LGTBQ+.

ARCHIVO - Manifestantes portan pancartas durante una protesta frente al Parlamento en Nicosia, la capital de Chipre, el jueves 25 de mayo de 2023. (Foto AP/Petros Karadjias, archivo)
ARCHIVO - Manifestantes portan pancartas durante una protesta frente al Parlamento en Nicosia, la capital de Chipre, el jueves 25 de mayo de 2023. (Foto AP/Petros Karadjias, archivo) AP

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles que las “prácticas de conversión no tienen cabida en nuestra Unión”. El brazo ejecutivo de la UE lleva tiempo prometiendo reforzar la protección de los ciudadanos LGTBQ+ desde que ella asumió el cargo en 2019.

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE indicó en 2024 que uno de cada cuatro ciudadanos LGTBQ+ encuestados había sido sometido a esa práctica, desacreditada científicamente, para intentar cambiar su orientación sexual o su identidad de género. Los reportes de la práctica fueron más altos en Grecia, Chipre, la República Checa, Estonia y Eslovaquia.

La iniciativa de la Comisión se vio impulsada por más de un millón de ciudadanos de la UE que presentaron una petición para “una prohibición legal vinculante de las prácticas de conversión dirigidas a ciudadanos LGBTQ+ en la Unión Europea”.

Sólo 10 de los 27 países de la UE prohíben total o parcialmente la terapia de conversión, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales - Europa.

Malta fue en 2016 el primer país de la UE en prohibir cualquier intento de cambiar la orientación sexual de las personas homosexuales. Desde entonces, Francia también la ha prohibido y ha autorizado penas de prisión y multas para cualquiera que utilice la práctica con el fin de intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGBTQ+.

“Las prácticas de conversión se basan en una mentira, la mentira de que las personas LGBTQ+ necesitan ser ‘arregladas’, de que hay algo malo en quienes son", sostuvo Hadja Lahbib, comisaria europea de Igualdad. "Y, por supuesto, no hay nada que arreglar, no hay nada que curar y no hay nadie a quien cambiar. No se puede torturar para borrar la identidad de una persona, y tampoco se puede eliminar por ley. Y, sin embargo, estas prácticas continúan, lamentablemente”.

Se espera que decenas de miles de personas marchen el sábado por Bruselas, el corazón institucional de la UE, cuando la ciudad celebra su desfile anual número 30 por los derechos y la cultura LGTBQ+.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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