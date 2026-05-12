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Comienzan elecciones anticipadas en Bahamas para elegir al próximo gobierno

PUERTO ESPAÑA, Trinidad (AP) — Los bahameños acudieron a las urnas el martes en unas elecciones generales precedidas por una campaña intensa y, en ocasiones, acalorada, en las islas que conforman el país.

Varios votantes salen de un centro electoral en Garden Hills tras emitir su sufragio en una elección general en Nassau, Bahamas, el martes 12 de mayo de 2026. (AP Foto/Tim Aylen)
Varios votantes salen de un centro electoral en Garden Hills tras emitir su sufragio en una elección general en Nassau, Bahamas, el martes 12 de mayo de 2026. (AP Foto/Tim Aylen) AP

El primer ministro en funciones, Philip Davis, y su Partido Liberal Progresista (PLP) buscan un segundo mandato consecutivo. Davis disolvió el Parlamento el 8 de abril y convocó elecciones anticipadas.

El principal partido de oposición, el Movimiento Nacional Libre (FNM, por sus siglas en inglés), está encabezado ahora por Michael Pintard, quien asumió el liderazgo tras la derrota del partido en las elecciones generales de septiembre de 2021.

El doctor Hubert Minnis, ex primer ministro y exlíder del FNM, también se postula como candidato independiente.

El objetivo de la votación es determinar quién formará el próximo gobierno, ya que el partido político que obtenga la mayoría de los 41 escaños legislativos se convertirá en el partido gobernante.

La campaña en las semanas previas al día de las elecciones se centró en varios temas clave, entre ellos, el estado del sistema público de salud, la tasa de criminalidad del país, el costo de vida para los bahameños y las preocupaciones sobre inmigración.

El PLP ha buscado recordar sus logros a los votantes desde que asumió el cargo en 2021; por su parte, el FNM ha prometido corregir lo que, según afirma, los actuales gobernantes hicieron mal.

La Coalición de Independientes (COI, por sus siglas en inglés), que ha surgido como una alternativa a los dos principales partidos políticos, ha intentado informar a los bahameños sobre lo que ocurre en la sociedad y sacar a la luz cualquier corrupción en el gobierno, según el líder del organismo, Lincoln Bain.

“Creemos que los bahameños están listos para algo diferente”, declaró Bain el martes a The Associated Press. “La gente quiere un cambio”.

Observadores electorales internacionales han llegado a Bahamas, que tiene una población de más de 300.000 habitantes, para supervisar el proceso electoral. La Mancomunidad de Naciones, la Organización de los Estados Americanos y el bloque comercial regional CARICOM confirmaron el envío de observadores.

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Mesquita informó desde La Habana, Cuba.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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