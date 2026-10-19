Colts despiden al gerente general Chris Ballard tras inicio 2-4 y derrota ante Titans

ARCHIVO - El gerente general Chris Ballard de los Colts de Indianápolis durante un partido de pretemporada contra los Falcons de Atlanta, el 22 de agosto de 2026. (AP Foto/Zach Bolinger) AP

La copropietaria del equipo, Carlie Irsay-Gordon, anunció que había despedido al gerente general que fungió en la función desde 2017. La medida llega un día después de que los aficionados locales abuchearan con fuerza durante la segunda mitad del partido del domingo, corearan “Despidan a Ballard” y se marcharan antes de tiempo mientras los Colts perdían 26-20 ante Tennessee, que hasta entonces no había ganado.

“Nuestro estándar es competir por campeonatos, y creo que es necesario un cambio de liderazgo para cumplir con ese estándar”, afirmó. “Hacer este cambio durante la temporada fue una decisión deliberada. Esperar solo retrasaría el trabajo importante que debe comenzar ahora”.

Irsay-Gordon dejó clara su postura en enero, cuando frenó las peticiones de los aficionados para despedir a Ballard y al entrenador Shane Steichen. En cambio, indicó que coincidía con el deseo de los aficionados de presentar un equipo con nivel de campeonato y que traía de vuelta a ambos con el entendimiento de que la urgencia por clasificarse a los playoffs no podía ser mayor.

Sin embargo, los Colts tuvieron otro mal arranque.

La defensa renovada de Ballard permitió 1.029 yardas, el segundo total más alto en dos partidos en la historia de la liga, mientras Indy perdía sus dos primeros encuentros. Las victorias sobre los entonces sin triunfos Texans de Houston y unos Commanders de Washington que jugaron con un quarterback suplente acallaron brevemente los llamados a cambios.

Pero otra mala actuación defensiva en una derrota en Pittsburgh fue seguida por el desastre del domingo: desperdiciaron una ventaja de 13-0 al descanso, con la defensa de los Titans limitando a Indy a solo una anotación en la segunda mitad. Un regreso de despeje de 58 yardas en el cuarto cuarto abrió la puerta al empate de Tennessee, y un despeje bloqueado que fue devuelto para touchdown menos de tres minutos después le dio la ventaja a Tennessee.

Los Colts (2-4) visitará al invicto Minnesota (5-0) el próximo fin de semana, y luego viaja para enfrentar Jacksonville (4-2), líder del Sur de la AFC, la semana siguiente. No volverán a jugar en el Lucas Oil Stadium hasta el 8 de noviembre, cuando reciban a Dallas.

A Steichen le preguntaron el domingo si el quarterback Daniel Jones, propenso a pérdidas de balón, mantendría su puesto y si haría cambios en su cuerpo técnico. Aunque Steichen dijo que los Colts necesitan encontrar una solución a las entregas del balón, no prometió cambios de personal.

La gestión de Ballard, de una década, incluyó algunos elementos inusuales: el retiro repentino de Andrew Luck en agosto de 2019, siete años seguidos con un quarterback titular distinto en el partido inaugural, el despido del entrenador Frank Reich y la posterior contratación de Jeff Saturday, y la decisión del año pasado de sacar a Philip Rivers del retiro mientras estaba en la papeleta para el Salón de la Fama.

Y aunque los Colts solían rondar el porcentaje de .500, nunca lograron terminar de dar el salto. Han ganado solo un partido de playoffs desde que alcanzaron al campeonato de la AFC en 2014.

Regresaron a los playoffs en 2020 con Rivers, pero perdieron 27-24 y no han vuelto desde entonces.

Indy también tiene la sequía de títulos más larga de su división. No ganan el Sur desde 2014. Todos los demás equipos la han ganado al menos dos veces desde entonces.

Pero fue la decisión de seleccionar al quarterback Anthony Richardson con la cuarta selección global en 2023 lo que, en última instancia, echó por tierra la etapa de Ballard. El juego inconsistente de Richardson y las lesiones recurrentes durante sus dos primeras temporadas propiciaron la firma de Jones la temporada pasada.

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FUENTE: AP