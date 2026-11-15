Colts en apuros logran lo justo para vencer por 24-22 a Dolphins y cortar racha de 5 derrotas

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El centro de los Colts de Indianápolis, Tanor Bortolini (60), celebra después de que el corredor Seth McGowan (20) anotara un touchdown durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Dolphins de Miami en Indianápolis, el domingo 15 de noviembre de 2026. (Foto AP/AJ Mast) AP

Los Colts (3-7) cortaron una racha de cinco derrotas consecutivas apenas cinco días después de que traspasaran a sus dos principales receptores —Keenan Allen y Josh Downs— en la fecha límite de canjes.

Pero retuvieron a Jones y al corredor estelar Jonathan Taylor, quien se despidió de los aficionados de los Colts la semana pasada, pero volvió a uniformarse y terminó con 103 yardas totales.

Algunos aficionados llevaron bolsas en la cabeza y Jones fue abucheado con fuerza en la segunda mitad con cada pase incompleto o error ofensivo. Terminó con 11 completos en 22 intentos para 108 yardas y dos intercepciones. Los Colts corrieron para 172 yardas.

Kyle McCord tuvo un sólido debut como titular con Miami (1-8), que perdió por tercera vez consecutiva. Completó 17 de 32 para 209 yardas, corrió para un touchdown y perdió un balón suelto en lugar de Malik Willis, quien fue colocado en la lista de reservas lesionados a inicios de esta semana. Ollie Gordon II corrió 20 veces para 76 yardas.

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FUENTE: AP

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