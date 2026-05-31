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Colson Montgomery pega jonrón y Medias Blancas remontan en la séptima para vencer 2-1 a Tigres

CHICAGO (AP) — Colson Montgomery conectó un jonrón y un sencillo impulsor de Tristan Peters puso a Chicago por delante, y las Medias Blancas consiguieron su quinta victoria consecutiva al reaccionar con dos carreras en la séptima entrada para vencer el domingo 2-1 a los Tigres de Detroit, que atraviesan una mala racha.

Colson Montgomery celebra con su compañero de los Medias Blancas de Chicago Tristan Peters tras vencer a los Tigres de Detroit el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)
Colson Montgomery celebra con su compañero de los Medias Blancas de Chicago Tristan Peters tras vencer a los Tigres de Detroit el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Detroit perdió por 21ª vez en 25 juegos pese a una gran apertura del venezolano Keider Montero, quien permitió apenas dos hits en seis entradas sin permitir carreras.

Montgomery pegó su 15º jonrón, un batazo al jardín derecho ante el relevista Drew Anderson (2-3) para empatar el juego. Chicago siguió con tres sencillos consecutivos para tomar la ventaja y luego resistió para completar la barrida de la serie.

Spencer Torkelson conectó un doble que remolcó una carrera en la primera entrada y terminó con dos hits por Detroit. Kevin McGonigle pegó un sencillo, recibió dos bases por bolas y anotó.

Montero no otorgó boletos y ponchó a cuatro, igualando su salida más larga de la temporada. El derecho permitió únicamente un sencillo dentro del cuadro a Rikuu Nishida y el doble de Peters.

El abridor de Chicago, Sean Burke, permitió una carrera y tres hits, además de ponchar a seis y dar dos boletos en 5 1/3 entradas.

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