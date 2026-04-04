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Colombiana María José Marín gana el Amateur Femenino de Augusta National

AUGUSTA, Georgia, EE.UU. (AP) — María José Marín se permitió imaginar lo que sentiría al caminar por el hoyo 18 como la primera colombiana en coronarse en el Augusta National. Y todo fue tal como lo soñó.

La colombiana Maria José Marín sostiene el trofeo tras conquistar el Amateur Femenino de Augusta National, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/David J. Phillip)
La colombiana Maria José Marín sostiene el trofeo tras conquistar el Amateur Femenino de Augusta National, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/David J. Phillip) AP

En cambio, Asterisk Talley nunca imaginó la pesadilla que ayudó a hacer eso posible el sábado en el Amateur Femenino del Augusta Natonal.

Marín se apegó a su plan de mantenerse cerca hasta un momento que lo cambió todo con una rapidez impactante: cambió de idea y fue por el green en el hoyo 13, par 5, para lograr un birdie que la puso al frente. Talley se sumó a la triste historia de derrumbes en los últimos nueve hoyos en la casa del Masters.

“Sólo me recordé a mí misma que tenía que ser mucho muy paciente porque aquí afuera puede pasar cualquier cosa”, comentó Marín después de cerrar con 68 golpes, 4 bajo par, para una victoria por cuatro impactos. “Cuando entró ese último putt, solo pensé: ‘Bueno, lo logré’. Todo mi trabajo duro ha dado frutos, y estoy extremadamente orgullosa de mí misma”.

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FUENTE: AP

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