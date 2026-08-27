Colombia y Ecuador exploran base binacional fronteriza durante visita de jefe de Comando Sur de EEUU

Ecuador y Colombia lidian con una compleja situación de seguridad en la frontera compartida de más de 600 kilómetros donde operan grupos ilegales vinculados al tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y otros delitos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha insistido al gobierno colombiano en hacer más por enfrentar a los grupos ilegales que operan en la frontera, lo que generó tensiones con el presidente Gustavo Petro, quien gobernó Colombia hasta el 7 de agosto.

Con la llegada al poder del conservador Abelardo de la Espriella, quien prometió mano dura contra los ilegales, las tensiones con Noboa cedieron y ambos han estado de acuerdo en aumentar la cooperación.

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, arribó la víspera a Colombia para “discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas”, informó el Ministerio de Defensa colombiano.

Agregó que Donovan tiene prevista una visita a Tumaco, capital del departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador, para conocer de primera mano la situación de seguridad de esa región.

“En el marco de esta agenda el ministro de Defensa y las autoridades militares colombianas se desplazarán a Ecuador para reunirse con sus homólogos y avanzar en la articulación y coordinación de una base binacional en la frontera”, detalló el ministerio.

La base binacional, de la que no ofreció más detalles, buscaría “fortalecer la cooperación y la respuesta conjunta frente a las amenazas que afectan esta zona”.

Estados Unidos ha estrechado su cooperación con los gobiernos de Ecuador y ahora con Colombia desde la llegada al poder de De la Espriella. Ambos países, además, forman parte de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), una iniciativa del gobierno estadounidense con países latinoamericanos para combatir al narcotráfico.

Como parte de la nueva cooperación binacional, las policías de Ecuador y Colombia capturaron en el centro-oeste de Colombia a Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, cabecilla de “Los Tiguerones”, informó el jueves el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

“Los Tiguerones” es una de las bandas criminales designadas por el gobierno de Ecuador como “terroristas" y ha sido señalada por las autoridades de varios delitos por delitos como narcotráfico, minería ilegal, homicidios y secuestros.

Bombardeo contra disidencia de FARC

De la Espriella ha dado un giro en la política de seguridad, arreciando las operaciones militares contra los grupos armados ilegales y cerrando las mesas de negociación de paz que había adelantado Petro (2022-2026).

El jueves se informó un segundo bombardeo en lo que va de su gobierno en el departamento de Guaviare, en el centro-sur del país, contra las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado.

De la Espriella reportó en su cuenta de X que el bombardeo y una posterior operación militar dejaron al menos ocho integrantes de la disidencia muertos y la incautación de armas.

El primer bombardeo ocurrió el 11 de agosto contra un campamento de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela, y fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos por presuntamente afectar a civiles.

El mandatario también informó el jueves que fue capturado en Bogotá Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, a quien señaló como “cabecilla principal” en Perú de la banda transnacional Tren de Aragua .

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El periodista de AP Gonzalo Solano contribuyó a este reporte desde Quito.

FUENTE: AP