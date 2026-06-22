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Colombia, a todo vapor ante Congo por pasaje a los dieciseisavos del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Colombia está a todo vapor.

Camisetas de la selección de Colombia se ofrecen a la venta en Barranquilla, el sábado 20 de junio de 2026 (AP Foto/Ivan Valencia)
Camisetas de la selección de Colombia se ofrecen a la venta en Barranquilla, el sábado 20 de junio de 2026 (AP Foto/Ivan Valencia) AP

Líder del Grupo K, el conjunto cafetero buscará encadenar su segunda victoria consecutiva en el Mundial y sellar el pase a los dieciseisavos de final este martes, cuando se mida con el Congo por la segunda jornada de la fase de grupos en Guadalajara.

“Vamos a jugar cada partido como si fuera una final”, aseguró el seleccionador Néstor Lorenzo.

Colombia lidera su llave con tres puntos, tras haber superado 3-1 a Uzbekistán. Una victoria frente al conjunto congoleño les garantizaría a los colombianos el pase a la siguiente ronda de la justa mundialista y también la tranquilidad para encarcar sin presiones el tercero y más duro partido de la fase de grupos, cuando se vea las caras ante Portugal.

Sobre el rival, Lorenzo destacó que es un equipo que ha variado bastante, por lo que será vital mantener el “estilo” del juego tricolor.

Congo ”tiene dos delanteros importantes... Tenemos que mantener nuestro estilo”, aseveró.

Agregó que Colombia está preparada y destacó la versatilidad de sus jugadores, en especial de Luis Díaz, a quien definió como un “delantero completo”.

“No importa dónde inicie, sólo que se sienta cómodo”, dijo. “Eso nos da versatilidad al equipo, una manera de también de llegar por distintos sectores”.

Si bien el entrenador reconoció que los nervios pueden haber influido en el debut del conjunto cafetalero, consideró que la emoción inicial ya pasó.

“Ya se rompió el hielo, lloramos lo que había que llorar, ahora sí empieza el Mundial. La emoción no nos puede traicionar”, declaró. "Tenemos que jugar con el corazón caliente y la cabeza fría”.

Lorenzo evitó comentar sobre sus titulares, pero adelantó que “siempre se consideran cambios” y, hasta última hora, el cuerpo técnico está “evaluando modificaciones”, por lo que sería posible ver caras nuevas en el once inicial de mañana.

Enfatizó que confía en que la andadura de Colombia en esta Copa del Mundo será diferente y que el equipo llegue "escalón por escalón a los últimos días del Mundial”, pese al desafío de encontrarse con los mejores del mundo.

“Acá tenemos a los mejores jugadores del mundo, acá están los mejores jugadores de la Champions League y la Copa Libertadores, aparte de competencias africanas y asiáticas”, recordó. "El espectáculo está siendo bueno”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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