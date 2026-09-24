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Colombia rompe relaciones con Irán señalando presuntos vínculos con "grupos narcoterroristas"

BOGOTÁ (AP) — Colombia anunció el jueves la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán alegando razones de seguridad por considerar que el gobierno iraní tiene presuntos vínculos con “grupos narcoterroristas”, informó la Cancillería.

El rompimiento de relaciones se hizo efectivo desde el 19 de septiembre y no significa la ruptura de relaciones consulares, aclaró la Cancillería en un comunicado.

La decisión fue justificada como parte de la nueva guía en la política exterior que está implementando el gobierno del conservador Abelardo de la Espriella, apoyado desde la campaña por el presidente estadounidense Donald Trump.

Colombia indicó que tuvo en cuenta “presuntos vínculos del gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país”, sin detallar cuáles.

Así como las “violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el gobierno iraní” dentro de su territorio y los ataques contra “países que no son parte del conflicto en el Medio Oriente, el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucción de las autoridades a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica”.

Las relaciones entre Colombia e Irán se establecieron en 1975. Según la Cancillería colombiana, la embajada de Colombia en Nueva Delhi es concurrente para Irán para asuntos diplomáticos y consulares.

Perú, bajo el mando de la conservadora Keiko Fujimori, también rompió relaciones con Irán por considerar que su actuación “amenaza la estabilidad” en Oriente Medio y “afecta gravemente la paz y seguridad internacionales”.

FUENTE: AP

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