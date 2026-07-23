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Colombia respalda al técnico Néstor Lorenzo con extensión de contrato tras el Mundial

BOGOTÁ, Colombia (AP) — Néstor Lorenzo continuará como entrenador de la selección de fútbol de Colombia después de que el equipo nacional encajara solo un gol en cinco partidos en el reciente Mundial.

No se divulgó la duración de la extensión de su contrato con la Federación Colombiana de Fútbol. Lorenzo, un argentino de 60 años, fue contratado inicialmente en 2022 con un contrato de cuatro años.

El comité ejecutivo de la federación confirmó la extensión el jueves tras una reunión en Bogotá.

Con Lorenzo, Colombia suma 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas, con un total de 96 goles a favor y 44 en contra.

Hora de recargar energías

Colombia lideró su grupo en el Mundial con triunfos sobre Uzbekistán (3–1) y Congo (1–0), y un empate 0–0 ante Portugal. Tras vencer a Ghana 1–0 en la ronda de 32, Colombia quedó eliminada en octavos de final por Suiza, al caer 4–3 en una tanda de penales después de 120 minutos sin goles.

“Ahora es el momento de recargar energías y seguir desarrollando este proyecto. Seguiremos construyendo una selección más fuerte, manteniendo nuestro estilo ofensivo y persiguiendo objetivos claros”, señaló Lorenzo a 365scores.

Dolor en los penales

Al reflexionar sobre el Mundial, Lorenzo elogió el desempeño defensivo de su plantel, aunque lamentó la tanda de penales ante Suiza.

“Los penales contra Suiza fueron el momento más doloroso porque nuestro sueño mundialista llegó a su fin. El equipo tomó la iniciativa en cada partido; jugamos con una mentalidad ambiciosa y ofensiva. Creamos más ocasiones de gol que cualquiera de los rivales a los que enfrentamos”, expresó Lorenzo.

Colombia volverá a la acción en septiembre, y su próximo rival aún está por confirmarse.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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