Colombia prioriza la búsqueda de más de un centenar de desaparecidos tras devastador terremoto

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Un bombero que trabaja en labores de rescate sostiene una bandera colombiana entre los escombros tres días después del sismo, en Cali, Colombia, el jueves 13 de agosto de 2026. (AP Photo/Ivan Valencia) AP

El sismo del pasado lunes, que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, registra un balance provisional de 289 muertos, 4.187 heridos y 143 personas de las que aún no se tiene rastro, informó el mandatario en una rueda de prensa.

Desde la Base Naval de Buenaventura, donde realizó un recorrido de inspección, De la Espriella enfatizó que “la instrucción es atender esa emergencia con los desaparecidos porque lo más importante aquí es salvar vidas”.

Tras calificar de dramática la situación escolar por la afectación a los 2.838 centros educativos, el presidente afirmó que las clases serán virtuales, aunque no precisó una fecha para el reinicio del ciclo.

De la Espriella también se comprometió a entregar los recursos financieros necesarios para el área de salud, reforzar los equipos médicos, así como el traslado oportuno de los “casos de mayor complejidad” a hospitales con mayor capacidad.

En tanto, en el sexto día de labores de búsqueda y rescate desde que ocurrió el temblor, el capitán Roni Kaplan, vocero de la Fuerza de Defensa israelí, aseguró en su cuenta de X que “se va cerrando la ventana de esperanza de encontrar gente bajo los escombros con vida”, pero alentó a las familias afectadas: “estamos haciendo lo imposible, los abrazamos con el alma”, escribió.

El equipo israelí -uno de los tres avalados por el gobierno de Colombia para efectuar esas tareas junto a Estados Unidos y Ecuador- informó que la víspera, en Cali, en el Valle del Cauca, recuperaron cuatro cuerpos bajo los escombros de un edificio.

El puesto de mando unificado se mantiene reunido para evaluar la situación tras el potente terremoto que dejó además 186.000 personas afectadas, 26.945 viviendas destruidas, daños en otras 127.557, y 66 edificios colapsados, informó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. El recientemente posesionado presidente de Colombia afronta uno de los más grandes desafíos al inicio de su gobierno y ha declarado desastre nacional y la emergencia económica. FUENTE: AP

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