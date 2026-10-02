Colombia posesiona su embajadora ante Israel tras reanudar relaciones diplomáticas

Compartir en:









El canciller Omar Bula posesionó como embajadora a Tania Gilinski Bacal con amplia experiencia en el sector privado en marcas de consumo y tecnología, según informó la Cancillería en un comunicado.

Gilinski, miembro de una de las familias más influyentes en Colombia, tendrá como encargo “recuperar y profundizar los vínculos entre ambos países” para fortalecer los lazos comerciales y la cooperación en seguridad, inteligencia, ciberseguridad e intercambio de información, agregó el reporte.

La relación más estrecha entre Colombia e Israel, que establecieron relaciones diplomáticas en 1957, ha sido la militar. Colombia cuenta con fusiles de fabricación israelí y cazabombarderos que forman parte de la flota de ataque y defensa aérea.

La cooperación en seguridad se afectó desde que el anterior gobierno del progresista Gustavo Petro (2022-2026) decidió en el 2024 romper las relaciones al acusar a Israel de “genocida” por sus acciones bélicas en la Franja de Gaza, que comparó con los campos de concentración nazis. Israel reprochó la posición de Colombia, negando las acusaciones.

La relación se retomó con la llegada al poder del conservador Abelardo de la Espriella, apoyado en la campaña por el presidente estadounidense Donald Trump, quien dio prioridad a restablecer el vínculo con Israel.

Además del nombramiento de embajadores, ambos países acordaron la eliminación recíproca de visas y Colombia retiró su declaración en el caso en el que Sudáfrica acusó a Israel de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia.

La Cancillería indicó que con la posesión de la nueva embajadora se consolida la representación diplomática ante Israel y se implementa una nueva etapa en la relación “orientada al diálogo, la cooperación y la promoción de los intereses nacionales”. FUENTE: AP