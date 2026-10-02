americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Colombia posesiona su embajadora ante Israel tras reanudar relaciones diplomáticas

BOGOTÁ (AP) — El gobierno de Colombia oficializó el viernes la designación de su nueva embajadora ante Israel tras reanudar las relaciones diplomáticas y prometiendo profundizar el vínculo y la cooperación.

El canciller Omar Bula posesionó como embajadora a Tania Gilinski Bacal con amplia experiencia en el sector privado en marcas de consumo y tecnología, según informó la Cancillería en un comunicado.

Gilinski, miembro de una de las familias más influyentes en Colombia, tendrá como encargo “recuperar y profundizar los vínculos entre ambos países” para fortalecer los lazos comerciales y la cooperación en seguridad, inteligencia, ciberseguridad e intercambio de información, agregó el reporte.

La cooperación en seguridad se afectó desde que el anterior gobierno del progresista Gustavo Petro (2022-2026) decidió en el 2024 romper las relaciones al acusar a Israel de “genocida” por sus acciones bélicas en la Franja de Gaza, que comparó con los campos de concentración nazis. Israel reprochó la posición de Colombia, negando las acusaciones.

La relación se retomó con la llegada al poder del conservador Abelardo de la Espriella, apoyado en la campaña por el presidente estadounidense Donald Trump, quien dio prioridad a restablecer el vínculo con Israel.

Además del nombramiento de embajadores, ambos países acordaron la eliminación recíproca de visas y Colombia retiró su declaración en el caso en el que Sudáfrica acusó a Israel de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia.

La Cancillería indicó que con la posesión de la nueva embajadora se consolida la representación diplomática ante Israel y se implementa una nueva etapa en la relación “orientada al diálogo, la cooperación y la promoción de los intereses nacionales”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Destacados del día

EEUU da luz verde a 1.457 vuelos chárter hacia Cuba desde Miami, Tampa y Houston

EEUU da luz verde a 1.457 vuelos chárter hacia Cuba desde Miami, Tampa y Houston

Empresa española Vima reduce operaciones en Cuba tras sanciones de EEUU contra GAESA

Empresa española Vima reduce operaciones en Cuba tras sanciones de EEUU contra GAESA

ARCHIVO – El excongresista David Rivera habla con los medios fuera de un tribunal federal en Miami, el 20 de diciembre de 2022. (AP Foto/Joshua Goodman, Archivo)

Condenan a 10 años a excongresista republicano de MIAMI por cabildeo secreto a favor de Venezuela

En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

RÉCORD: EEUU envió a Cuba 3,2 millones de barriles de combustible en un solo mes

RÉCORD: EEUU envió a Cuba 3,2 millones de barriles de combustible en un solo mes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter