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Colombia inicia en Guadalajara su preparación para el Mundial antes de 2 partidos en México

Colombia ha comenzado sus preparativos para el Mundial en México, de cara a sus partidos contra Uzbekistán y Congo en el Grupo K.

Hinchas de Colombia miran el partido amistoso ante Jordania, el domingo 7 de junio de 2026, en San Diego (AP Foto/Gregory Bull)
Hinchas de Colombia miran el partido amistoso ante Jordania, el domingo 7 de junio de 2026, en San Diego (AP Foto/Gregory Bull) AP

El equipo llegó a Guadalajara el miércoles y realizó su primera sesión de entrenamiento en la ciudad occidental mexicana el jueves.

La práctica estuvo abierta a los medios y a algunos residentes locales.

Colombia, ubicada en el 14to puesto del ranking de la FIFA, inició su preparación para el Mundial en casa y entrenó en California antes de concentrarse en Guadalajara.

Enfrenta a Uzbekistán el próximo miércoles en Ciudad de México. Su segundo partido será contra Congo el 23 de junio en Guadalajara. Su tercer encuentro, ante Portugal, se disputará el 27 de junio en Miami.

Tanto Guadalajara como Ciudad de México representarán desafíos para los jugadores debido a la altitud.

Colombia logró su mejor resultado en un Mundial en 2014 en Brasil, cuando alcanzó los cuartos de final. Fue eliminada en octavos de final en 2018 en Rusia.

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