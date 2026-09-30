Colombia extradita a Ecuador a la esposa e hija de “Fito” el líder de “Los Choneros”

ARCHIVO - Adolfo "Fito" Macias, líder de la organización criminal Los Choneros, camina escoltado por policías y soldados a su llegada en Guayaquil, Ecuador, tras ser detenido, el miércoles 25 de junio de 2025. (AP Foto/Joffre Flores, Archivo) AP

Inda Peñarrieta y Michelle Macías - esposa e hija de Fito- “tendrán que enfrentar a la justicia” en el marco de un proceso judicial pendiente desde marzo de 2026, aseguró el ministro del Interior, John Reimberg, en su cuenta de X. “La cooperación internacional sigue golpeando al crimen organizado y sus economías”, añadió.

La policía ecuatoriana publicó en su cuenta de X videos en el que las autoridades reciben a las detenidas en el aeropuerto de Guayaquil al filo de la medianoche del martes y les leen sus derechos, mientras ambas lucen esposadas, con casco y chalecos antibala.

Ellas eran requeridas por la justicia ecuatoriana para responder en un juicio por lavado de activos en que ya se sentenció a otros familiares del capo criminal a penas de entre siete y 10 años de prisión por el lavado de más de 25 millones de dólares. También se les acusa por presuntos delitos de delincuencia organizada y asociación ilícita.

“Ellas son responsables de manejar el financiamiento de Los Choneros, del lavado de activos”, dijo Reimberg la noche del martes en radio FM Mundo, y precisó que además estaban detrás de la “financiación del narcotráfico, de actividades terroristas y de muchas muertes que han ocurrido en Ecuador”. “Les esperan penas no menores de 15 años de prisión”, añadió.

Las dos mujeres fueron capturadas el domingo en una población del noreste colombiano, en un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad ecuatorianas y colombianas, en cooperación con Estados Unidos.

“Se las voy a enviar con gusto a mi buen amigo, el presidente Daniel Noboa”, escribió en X el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. “Colombia no será refugio para las finanzas del crimen transnacional”, acotó, a lo que su par ecuatoriano, Daniel Noboa, respondió: “Así se trabaja, Abelardo: juntos y con resultados”.

Reimberg confirmó que las dos serán recluidas en la cárcel femenina de máxima seguridad La Roca, donde también está presa otra pareja de “Fito”, Verónica Briones.

“Queen Michelle”, hija de Fito en redes sociales

La hija de Macías, que se presentaba en redes sociales como “Queen Michelle”, su nombre artístico, hacía constante ostentación de lujo y con frecuencia mostraba abundantes fajos de dólares.

En 2023 , uno de los videoclips de Michelle, titulado “El corrido del león”, desafió a la autoridad penitenciaria y causó un remezón en el país porque fue grabado en honor de su padre en el interior de la cárcel. El organismo de control negó haber autorizado la grabación.

En enero de 2024, luego de la misteriosa fuga de Fito desde una cárcel de Guayaquil, Peñarrieta y sus tres hijos, incluida Michelle, fueron detenidos en un barrio privado de Córdoba, en Argentina. Tras ser expulsadas de ese país arribaron a Ecuador, donde fueron liberadas por no contar con proceso judiciales pendientes.

Fito, Los Choneros y su influencia en el mundo criminal

Los Choneros, considerada entre las organizaciones criminales más grandes y violentas de Ecuador, surgió en la década de los 90. Las autoridades le atribuyen nexos con el cartel mexicano de Sinaloa, al que ha brindado por décadas seguridad y logística para el trasiego de droga.

Fito se fugó de una cárcel de máxima seguridad a inicios de 2024, en medio de una ola de violencia criminal, pero un año y medio después fue recapturado en su ciudad natal. En julio de 2025 se convirtió en el primer ecuatoriano en ser extraditado hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y tráfico de armas.

FUENTE: AP