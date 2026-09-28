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Colombia condena a máximos comandantes de la guerrilla ELN por reclutamiento de menores

BOGOTÁ (AP) — Los máximos cabecillas de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional fueron condenados por la justicia colombiana a pagar entre 11 y 20 años de prisión por el reclutamiento forzado de menores de edad, informó el lunes la fiscalía.

ARCHIVO - Pablo Beltrán, comandante y jefe negociador del grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), habla durante una conferencia de prensa conjunta con José Otty Patiño, jefe negociador del gobierno colombiano, en el marco de las conversaciones de paz entre ambas partes en Bogotá, Colombia, el 10 de octubre de 2023. (Foto AP/Fernando Vergara, archivo)
ARCHIVO - Pablo Beltrán, comandante y jefe negociador del grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), habla durante una conferencia de prensa conjunta con José Otty Patiño, jefe negociador del gobierno colombiano, en el marco de las conversaciones de paz entre ambas partes en Bogotá, Colombia, el 10 de octubre de 2023. (Foto AP/Fernando Vergara, archivo) AP

Los líderes del ELN, aún alzados en armas, fueron juzgados en ausencia por el reclutamiento de 60 menores de edad entre 2004 y 2018, por lo que el juez ordenó librar órdenes de captura en su contra para poder hacer efectivas las penas. Tres de los menores murieron en las filas de la guerrilla, agregó la fiscalía.

Entre los condenados a 20 años y cuatro meses de prisión figuran Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, quien fue el máximo comandante de la guerrilla entre 1998 y 2021; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias “Antonio García”, actual máximo comandante de la insurgencia; Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”, segundo al mando; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, el tercero en la línea de mando.

“Pablo Beltrán” fue el jefe de la delegación del ELN en la fallida mesa de negociación de paz que instaló el gobierno del progresista Gustavo Petro (2022-2026) y “Gabino” participó como “consejero”. Los diálogos fueron suspendidos en enero de 2025 por el gobierno luego de una escalada violenta del ELN contra un bando enemigo en zona fronteriza con Venezuela.

La fiscalía indicó que también fueron condenados otros siete cabecillas de menor rango a pagar hasta 12 años de prisión. Las condenas de primera instancia fueron apeladas, agregó la decisión.

Las víctimas de reclutamiento forzado fueron menores de entre ocho y 17 años, según detalló la fiscalía en un comunicado, que eran atraidos a las filas de la guerrilla con “falsas promesas, amenazas y violencia física”.

La guerrilla, alzada en armas desde 1964, los forzaba a realizar distintas actividades dentro del grupo armado como resguardar, cocinar, patrullar, participar en combates, cobrar extorsiones e instalar explosivos, según la investigación.

La fiscalía indicó que presentaron evidencias de que los menores fueron víctimas de castigos, entrenamientos con armas, amenazas, ajusticiamientos y violencia sexual.

“Algunas niñas fueron sometidas por parte de cabecillas de esa organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos”, detalló la fiscalía.

El reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales en Colombia se cuadruplicó en cinco años, por la escalada de violencia en los territorios, la pobreza, la falta de educación y la limitada disponibilidad de servicios sociales e infraestructura, según un reciente informe de UNICEF.

FUENTE: AP

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