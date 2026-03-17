Colombia busca licencia de EEUU para interconexión eléctrica e importación de gas de Venezuela

“Estamos avanzando con el gobierno de los Estados Unidos en los aspectos regulatorios necesarios para habilitar a nuestras empresas energéticas a desarrollar proyectos binacionales con Venezuela", afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en un comunicado.

El ministerio colombiano indicó que avanzaron en la solicitud en una reunión con representantes del Departamento de Estado estadounidense y voceros colombianos que incluyeron a delegados de la estatal petrolera Ecopetrol y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.

Luego de que Estados Unidos depusiera y capturara a Nicolás Maduro a inicios de este año, el Departamento del Tesoro estadounidense comenzó a emitir licencias para flexibilizar las sanciones sobre la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) buscando impulsar la producción el sector petrolero y ampliar la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en Venezuela.

Gustavo Petro, el primer presidente de tendencia izquierdista en Colombia, ha pedido públicamente a Estados Unidos que levante las sanciones sobre Venezuela para que la integración energética avance.

El interés de Colombia en el gas venezolano se reavivó en el gobierno de Petro, quien reanudó las relaciones diplomáticas con Venezuela, especialmente por un posible déficit de gas. Sin embargo, no se ha concretado por asuntos técnicos en el gasoducto binacional y las sanciones estadounidenses a PDVSA.

La cooperación energética ha estado en el centro de las conversaciones entre Colombia y Venezuela bajo la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La semana pasada, la reunión presidencial prevista en la frontera fue cancelada, pero se adelantaron mesas de trabajo binacionales en Caracas entre las carteras de Defensa, Comercio y Energía.

Tras la reunión Venezuela comenzó a exportar gas butano a Colombia mediante vehículos cisternas que cruzaron la frontera común. Sin embargo, Rodríguez dijo que pretenden que sea habilitada la tubería que permita exportar hacia Colombia.

El Ministerio de Minas y Energía colombiano estimó que la reactivación del flujo de gas podría darse en algunos meses en caso de que se reponga la tubería en un tramo faltante de aproximadamente cinco kilómetros, que ya fue trasladada por PDVSA a la frontera con Colombia; o de manera más expedita si se habilita una conexión temporal en el gasoducto.

Petro propuso el viernes a Venezuela un arancel cero en toda la comercialización binacional e integración energética "plena". Sin embargo, Rodríguez rechazó la propuesta al considerar que no están en igualdad de condiciones debido a las sanciones estadounidenses.

FUENTE: AP