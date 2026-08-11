Colombia busca a desaparecidos tras un fuerte terremoto que mató a más de 100 personas

Los rescatistas transportan a Diana Troncoso tras sacarla de entre los escombros al día siguiente del terremoto que azotó Cali, Colombia, el martes 11 de agosto de 2026. (AP Foto/Iván Valencia) AP

Los rescatistas transportan a Diana Troncoso tras sacarla de entre los escombros al día siguiente del terremoto que azotó Pereira, Colombia, el martes 11 de agosto de 2026. (AP Foto/Iván Valencia) AP

Varias personas pasan junto a un edificio derrumbado al día siguiente del terremoto que azotó Pereira, Colombia, el martes 11 de agosto de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

Los equipos de rescate cortan entre los escombros mientras buscan sobrevivientes al día siguiente del terremoto que azotó Cali, Colombia, el martes 11 de agosto de 2026. (AP Foto/Iván Valencia) AP

El terremoto del lunes, de magnitud 7,4, sacudió Cali, Quibdó, Pereira y muchos otros municipios. Los alcaldes y gobernadores de Cali, Pereira, Chocó y Manizales informaron el martes que al menos 179 personas han muerto sólo en esas cuatro zonas. El gobierno nacional, que no ha actualizado sus estimaciones desde el lunes, indicó que al menos 111 personas han fallecido.

A su vez informó que alrededor de 5.000 viviendas y edificios resultaron dañados o se derrumbaron. Aún durante la noche, soldados, personal de rescate y familias hurgaban entre los escombros, retirando y pasando de mano en mano grandes trozos de concreto a lo largo de filas de voluntarios. En Cali la alcaldía dijo tener reporte de 239 personas atrapadas bajo los escombros.

Las familias publicaron información sobre seres queridos desaparecidos en sitios web administrados por ciudadanos. Para la noche del lunes se había reportado la desaparición de más de 3.000 personas.

Dana Carolina Zamora publicó una imagen de su tío desaparecido, Miguel Ángel Zamora, de 60 años, acunando a su perro. El agricultor vivía en una zona rural de El Cairo, no lejos del epicentro del sismo en San José del Palmar.

Las autoridades locales indicaron que el 80% de El Cairo, un pueblo de unos 7.000 habitantes, resultó dañado. Zamora dijo que estaba preocupada porque su tío vivía en una casa tradicional pero frágil, hecha de palos y barro.

“Tenemos miedo, esperemos que no sea así, que esté bien y que sólo sea falla de comunicación. Pero no hemos logrado saber nada más de él”, aseguró Zamora a The Associated Press por teléfono desde Cali.

Chocó, la región que rodea el epicentro del sismo, es una de las zonas más pobres y desatendidas de Colombia, a menudo asediada por grupos armados enfrentados. A gran parte de Chocó sólo se puede acceder en barco, a través de la selva o en avión. Se sabe poco sobre la magnitud de los daños allí, especialmente por fallas en la comunicación.

El presidente Abelardo de la Espriella viajó a la capital de Chocó, Quibdó, la noche del lunes para evaluar los daños y anunció que había movilizado “todo el aparato militar y policial”, desplegando ingenieros, rescatistas y perros de búsqueda. Anunció subsidios de alquiler para quienes tengan viviendas dañadas mientras se realizan las reparaciones.

“El Chocó nunca más será la tierra del olvido”, afirmó el mandatario.

El terremoto representa la primera gran prueba para De la Espriella, quien juró el cargo el viernes. De la Espriella es una figura divisiva por su promesa de una ofensiva total contra los grupos criminales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que proporcionaría 15,5 millones de dólares para refugios de emergencia, alimentos y otra ayuda. Gobiernos de toda América Latina también se dispusieron a ayudar.

El terremoto dejó a muchos inquietos después de que dos sismos consecutivos devastaran a la vecina Venezuela a fines de junio, destruyendo cientos de edificios y matando a más de 6.300 personas.

Muchos colombianos apenas comienzan a asimilar las consecuencias a más largo plazo del desastre.

Mónica Sánchez es dueña de una pequeña empresa que fabrica uniformes de trabajo. Su ciudad, Pereira, fue una de las más golpeadas, y una pared dentro de la fábrica se derrumbó. Sánchez y sus 12 trabajadores lograron salir justo a tiempo.

“Fue impactante, la ciudad se vino abajo a nuestro alrededor”, relató.

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Janetsky informó desde Ciudad de México.

FUENTE: AP