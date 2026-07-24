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Colo Colo anuncia fichaje de Vozinha, portero sensación del Mundial con Cabo Verde

Vozinha, el arquero que causó sensación con Cabo Verde en el Mundial recién concluido, será nuevo jugador de Colo Colo, aseveró el viernes la empresa concesionaria que administra al conjunto chileno.

Vozinha, arquero caboverdiano, recoge un balón frente al exfutbolista mexicano Luis Hernández, durante un partido de exhibición disputado el 17 de julio de 2026 en Nueva York (AP Foto/Ashley Landis)
Vozinha, arquero caboverdiano, recoge un balón frente al exfutbolista mexicano Luis Hernández, durante un partido de exhibición disputado el 17 de julio de 2026 en Nueva York (AP Foto/Ashley Landis) AP

“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponden y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, aseguró el presidente de Blanco y Negro SA Aníbal Mosa, quien habló ante periodistas.

Mosa agregó que el guardameta de 40 años “reúne las condiciones para estar aquí en Colo Colo”. Reconoció también que la operación “tiene aditivos de marketing”, pero igualmente recalcó que Vozinha “viene de hacer un muy buen Mundial”.

“También nos interesa que coloca a nuestro club en la órbita mundial”, reconoció.

El dirigente advirtió que se están afinando los últimos detalles. Sin embargo, aseguró tener la confirmación de los representantes del jugador para concretar la operación.

La noticia llegó minutos antes del comienzo del partido del viernes, en el que Colo Colo se medía con Deportes Limache.

Vozinha, cuyo nombre real es Josimar Dias, atrajo la atención del mundo del fútbol el 15 de junio, con una destacada actuación en el empate de Cabo Verde 0-0 ante España, campeona de Europa y que el domingo se coronó. Fue el primer encuentro mundialista en la historia de Cabo Verde.

Posteriormente, Cabo Verde empató 2-2 con Uruguay, una de las potencias sudamericanas, y 0-0 con Arabia Saudí. Se despidió en dieciseisavos de final, en un partido en que la selección caboverdiana llevó a la Argentina de Lionel Messi hasta el alargue.

Vozinha debutó profesionalmente a los 25 años con el Progresso de Angola. Desde entonces, ha pasado por clubes de Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal.

Su último club fue el Chaves de la segunda liga portuguesa, donde atajó 2 años y se retiró con el pase en su poder.

El portero se incorporó a la selección en 2012. Contó que, en ocasiones, pensó en retirarse del equipo nacional, pero “continuó por este sueño” mundialista.

La palabra “vozinha” en portugués significa “abuelita”. El arquero contó que le pusieron el apodo unos chicos mayores que lo intimidaban en la cancha de fútbol y luego se reían cuando él se iba a casa llorando con sus abuelos.

Años después, adoptó el apodo porque otra persona en su club también tenía el mismo nombre de pila, Josimar.

El guardameta quedó como una de las figuras más carismáticas del reciente Mundial, al punto que sus seguidores en Instagram se dispararon de alrededor de 50.000 a más de 2,4 millones pocas horas después del partido ante España.

En la actualidad, tiene 29,5 millones de seguidores.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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