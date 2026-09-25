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Colectivo LGBT+ y Buenos Aires acuerdan Marcha del Orgullo en víspera llegada papa León XIV

BUENOS AIRES (AP) — El colectivo LGBT+ y la alcaldía de Buenos Aires acordaron mantener la fecha del 7 de noviembre para la tradicional Marcha del Orgullo en el centro de la capital, justo un día antes de la llegada del papa León XIV.

La manifestación que se realiza desde hace 34 años había quedado en un limbo luego que las autoridades capitalinas dispusieron por decreto la suspensión de “eventos, diversiones o actos en el espacio público” entre el 6 y el 13 de noviembre por la organización de la visita papal.

“El diálogo, la organización y una voluntad política compartida demostraron que, trabajando juntos, era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos”, expresaron los organizadores de la Marcha del Orgullo en un comunicado difundido el viernes. “Nos vemos en las calles el 7N”.

Hasta el momento no hubo pronunciamiento de las autoridades de la capital argentina ni detalles sobre el operativo para el evento.

León XIV iniciará el 8 de noviembre una visita de cuatro días en Argentina, como parte de su primera gira por Latinoamérica que también incluirá Uruguay y Perú. El último líder de la Iglesia católica que pisó suelo argentino fue Juan Pablo II en abril de 1987.

Hace una semana, Buenos Aires había suspendido la Marcha del Orgullo bajo la excusa de que la visita papal demandaba “la adopción de medidas preventivas orientadas a garantizar la seguridad del visitante ilustre, de los asistentes y de la población en general” y por lo tanto no estaban dadas las condiciones para la realización de otros eventos en el espacio público durante el mismo período.

El propio alcalde Jorge Macri había reclamado comprensión a sus organizadores porque la visita del papa “es un hecho extraordinario que ocurre cada treinta o cuarenta años”.

Se estima que la visita del papa León XIV convocará a siete millones de personas.

“Encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la visita del Papa y garantizar las condiciones necesarias para su realización”, sostuvo el colectivo LGBT+ este viernes sin dar mayores detalles.

La 35a Marcha del Orgullo tendrá lugar en la histórica Plaza de Mayo, justo frente a la Catedral y al palacio de gobierno. En esta edición, el lema será: “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”.

FUENTE: AP

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