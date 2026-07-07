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Coco Gauff vence a Jessica Pegula y avanza por primera vez a las semifinales de Wimbledon

LONDRES (AP) — Coco Gauff superó un inicio titubeante para vencer el martes por 4-6, 6-3, 6-3 a Jessica Pegula y alcanzar por primera vez las semifinales de Wimbledon.

La estadounidense Coco Gauff celebra al vencer a su compatriota Jessica Pegula en los cuartos de final de Wimbledon el martes 7 de julio del 2026. (AP Foto/Maja Smiejkowska)
La estadounidense Coco Gauff celebra al vencer a su compatriota Jessica Pegula en los cuartos de final de Wimbledon el martes 7 de julio del 2026. (AP Foto/Maja Smiejkowska) AP

La campeona de dos torneos de Grand Slam levantó los brazos en el aire después de que Pegula enviara un débil revés a la red en el primer punto de partido, en un duelo de cuartos de final entre estadounidenses en la Pista Central.

Con la victoria, Gauff, de 22 años, se convirtió en la jugadora más joven en llegar a las semifinales en los cuatro torneos de Grand Slam desde Maria Sharapova, quien logró la hazaña en el Abierto de Francia de 2007.

En las seis apariciones previas de Gauff en el All England Club, nunca había pasado de la cuarta ronda.

Gauff se medirá con la ganadora del duelo entre Naomi Osaka y Karolina Muchova por un lugar en la final del sábado.

En la cancha número 1, el campeón defensor Jannik Sinner enfrenta a Jan-Lennard Struff.

Sube la temperatura en Wimbledon

Bajo un cielo soleado, los partidos de primera hora de la tarde comenzaron con una temperatura en 29 grados Celsius y se esperaba que subiera a 31 C.

Sinner, que perdió en la segunda ronda del Abierto de Francia en medio de una ola de calor en París, usó una toalla con hielo alrededor del cuello durante los cambios de lado.

Al inicio de su partido, Gauff le preguntó al juez de silla: “¿Tienen una bolsa de hielo?”. La estadounidense se aplicó lo que parecía ser una bolsa de hielo azul en las mejillas y en la parte superior de los muslos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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