Cocineros de ceviche en Perú piden en ritual al Pacífico no se lleve lejos a peces durante El Niño

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Javier Vargas, el presidente del gremio cocinero, dijo que iniciaron este tipo de ceremonias rituales para agradecerle a la "madre agua" y a la “madre tierra” por los peces y alimentos que brindan a las mesas peruanas, pero también para rogarle que este año no se lleve tan lejos a los peces.

“Este ritual lo realizaban nuestros ancestros, los Incas y sus antepasados desde hace más de 500 años, ahora lo volvemos a realizar nosotros”, dijo Vargas a The Associated Press frente al mar en el Callao, el principal puerto de Perú, a 13 kilómetros al oeste de Lima.

Los cocineros llevaron tazones plateados con ceviche que ofrecieron al Pacífico. También arrojaron a las aguas oceánicas una corona de flores, algunos vestían al estilo de los habitantes del imperio Inca, que se extendió hasta el siglo XVI por partes de los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina.

Juan Acero, de 53 años, dijo que pescaba por 40 años consecutivos y se quejó de cómo estos meses la temperatura del Pacífico aumentó. “La extracción de peces está crítica, también para los lobos marinos, las aves guaneras, todos tratamos de sobrevivir con lo poco que extraemos y a veces no extraemos nada”, aseguró.

Indicó que el jurel (Trachurus murphyi) y el bonito (Sarda chiliensis chiliensis), dos pescados populares, eran difíciles de atrapar porque estaban más lejos de la costa. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, que mide el alza de precios, registró en junio un aumento del bonito en 48% y del jurel en 18% en un solo mes.

La entidad científica peruana que estudia al fenómeno El Niño —ENFEN— advirtió que el calentamiento del Pacífico ha modificado el hábitat de la anchoveta, un pequeño pez que es alimento clave para la mayoría de peces, también es parte de la dieta de lobos marinos, aves marinas, delfines y ballenas. El ENFEN también proyectó el desplazamiento de la anchoveta hacia mayores profundidades y hacia el sur.

El fenómeno El Niño es un calentamiento de las aguas del Pacífico cerca de la línea del Ecuador que afecta los patrones climáticos en el mundo. Según los meteorólogos, podría igualar o superar al fenómeno de 1997 que causó daños debido a olas de calor, lluvias intensas, inundaciones, sequías, tornados e incendios forestales. Según la Dirección de Hidrografía de la Marina de Perú la temperatura superficial del Pacífico subió más de 5 grados centígrados por encima de lo normal en el litoral norte y más de 3 grados en el resto del litoral. La presidenta peruana Keiko Fujimori anunció tras asumir el 28 de julio que su gobierno empleará “recursos extraordinarios” que se usarán para descolmatar ríos, crear defensas ribereñas, usar maquinaria en zonas críticas e impulsar con apoyo financiero y técnico el sector agrícola afectado por las emergencias climáticas. FUENTE: AP