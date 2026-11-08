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Clippers vencen a Pelicans y cortan racha de 7 derrotas seguidas

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Darius Garland anotó 24 puntos y repartió 10 asistencias, Brook Lopez sumó 20 unidades y los Clippers de Los Ángeles pusieron fin a una racha de siete derrotas con una victoria por 139-123 sobre los Pelicans de Nueva Orleans la noche del domingo.

Brook Lopez (11), de los Clippers de Los Ángeles, disputa un balón con Karlo Matkovic, de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Inglewood. (AP Foto/Wally Skalij)
Brook Lopez (11), de los Clippers de Los Ángeles, disputa un balón con Karlo Matkovic, de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Inglewood. (AP Foto/Wally Skalij) AP

Gradey Dick y el novato Keaton Wagler anotaron 15 puntos cada uno, y Rui Hachimura agregó 14, mientras los Clippers ganaron por primera vez desde que superaron a los Kings de Sacramento en el partido inaugural de la temporada.

Los Clippers firmaron una racha de 15-6 para abrir el cuarto periodo y tomar el control con ventaja de 117-101, y sentenciaron el triunfo después de no haber podido sostener ventajas de doble dígito en el último cuarto en sus dos partidos anteriores.

Trey Murphy III encestó 26, mientras Zion Williamson y Jeremiah Fears aportaron 25 cada uno, en la segunda derrota consecutiva de los Pelicans tras una racha de cuatro victorias. Saddiq Bey terminó con 13 unidades para Nueva Orleans, que disputaba el primer partido de una gira de dos encuentros por California.

Los Pelicans lanzaron para un 50,6% de campo, aunque quedaron limitados a 52 puntos en la pintura después de llegar al partido con un promedio de 61,6 por encuentro en ese rubro, el mejor de la NBA.

Los Clippers se pusieron arriba 124-107 con 4:56 por jugar gracias a tres tiros libres de Garland y, a partir de ahí, encaminaron el triunfo con su mayor cifra de puntos en la temporada. Los Ángeles lanzó con un 54,8% de campo, su mejor porcentaje de la campaña.

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