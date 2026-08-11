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Clement impulsa carrera del desempate y Azulejos vencen 5-3 a Boston, que sufre 4ta derrota seguida

TORONTO (AP) — Ernie Clement impulsó la carrera del desempate en la sexta entrada, Brett Bateman remolcó otro par y los Azulejos de Toronto se impusieron el martes 5-3 sobre los Medias Rojas de Boston.

Myles Straw, de los Azulejos de Toronto, batea un doble productor ante los Medias Rojas de Boston en el juego del martes 11 de agosto de 2026 (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP)
Myles Straw, de los Azulejos de Toronto, batea un doble productor ante los Medias Rojas de Boston en el juego del martes 11 de agosto de 2026 (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) AP

George Springer recibió una base por bolas para abrir la sexta y avanzó a la antesala con un sencillo del mexicano Alejandro Kirk antes de anotar con el batazo de Clement para jugada de selección.

Ceddanne Rafaela y el venezolano Wilyer Abreu conectaron jonrones solitarios, pero los Medias Rojas sufrieron su cuarta derrota consecutiva. Es la peor racha de Boston desde que perdió cuatro seguidos del 7 al 10 de junio.

Adley Rutschman se fue de 3-1 y recibió dos bases por bolas en su debut con los Medias Rojas. El receptor, tres veces elegido al Juego de Estrellas y adquirido en un canje con Baltimore en la fecha límite de traspasos, no jugaba desde el 18 de julio, con los Orioles, debido a una inflamación en la muñeca izquierda.

Chase Lee (1-0) consiguió cinco outs para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas, y Spencer Miles se apuntó el primer salvamento de su carrera.

El mexicano-estadounidense Patrick Sandoval (1-1), de Boston, permitió cuatro carreras —dos limpias— y ocho hits en seis entradas.

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