CJ Abrams se une al club 30-30 en la paliza de Nacionales 9-1 sobre Cardenales

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Abrams se unió a Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros, como los únicos jugadores en conectar 30 jonrones y robar 30 bases esta temporada. Es apenas el segundo jugador de los Nacionales en lograrlo, junto al dominicano Alfonso Soriano en 2006.

Cavalli (13-5) abanicó a los tres bateadores en la primera entrada y terminó con seis ponches y cuatro imparables en cinco innings de labor.

Su ponche número 200 llegó en su último lanzamiento de la noche, y se convirtió en el quinto lanzador de los Nacionales con una temporada de 200 ponches —uniéndose a Patrick Corbin, Gio Gonzalez, Max Scherzer y Stephen Strasburg— apenas unas horas después de firmar una extensión de contrato por cuatro años y 47 millones de dólares.

Los Nacionales anotaron tres carreras en la primera, impulsados por un sencillo productor de Abrams. Luego Abrams se robó su base número 30, y un tiro desviado del receptor de los Cardenales, el panameño Leo Bernal, permitió que Dylan Crews llegara a la registradora. Brady House añadió un rodado productor antes de que terminara el episodio.

Crews abrió una tercera entrada de cuatro carreras con su 12do jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras hacia el jardín derecho, y Yohandy Morales agregó un doble de dos carreras.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP