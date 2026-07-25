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CJ Abrams conecta jonrón e impulsa 3 carreras en triunfo de Nacionales 5-3 ante Diamondbacks

WASHINGTON (AP) — CJ Abrams conectó un jonrón solitario e impulsó tres carreras para los Nacionales de Washington en una victoria la tarde del sábado por 5-3 sobre los Diamondbacks de Arizona.

El campo corto de los Nacionales de Washington, CJ Abrams, fildea un roletazo conectado por Ryan Waldschmidt, de los Diamondbacks de Arizona, para un sencillo durante la tercera entrada de un partido de béisbol, el sábado 25 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass)
El campo corto de los Nacionales de Washington, CJ Abrams, fildea un roletazo conectado por Ryan Waldschmidt, de los Diamondbacks de Arizona, para un sencillo durante la tercera entrada de un partido de béisbol, el sábado 25 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Abrams formó parte de una tercera entrada de cuatro carreras cuando pegó un doble impulsor. Daylen Lile conectó un triple para remolcar dos carreras más. Abrams añadió su cuadrangular solitario en la quinta, un batazo de 390 pies hacia el jardín derecho-central para su 25º jonrón de la temporada. Sumó un sencillo en la séptima para su tercer hit del juego y se quedó a uno del ciclo.

El abridor Foster Griffin (12-2) realizó 108 lanzamientos en 6 2/3 entradas. Permitió seis hits y terminó con tres carreras limpias, otorgó una base por bolas y ponchó a dos.

Clayton Beeter consiguió su noveno salvamento al lanzar seis strikes en la última entrada.

El venezolano Gabriel Moreno puso a los Diamondbacks en la pizarra en la tercera entrada con un sencillo de dos carreras. James McCann agregó un sencillo impulsor para la tercera carrera de Arizona.

Mitch Bratt (0-1) lanzó cinco entradas por Arizona. Permitió siete hits y dio cinco bases por bolas, además de ponchar a tres.

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