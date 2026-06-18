Ciudadanos chino-británicos sentenciados a cárcel por espiar a disidentes chinos en Gran Bretaña

Chi Leung ("Peter)" Wai al salir del tribunal en Londres el 24 de mayo del 2024. (AP foto/Kirsty Wigglesworth) AP

El agente de la Fuerza Fronteriza Peter Wai y Bill Yuen, exsuperintendente de la Policía de Hong Kong, se hicieron pasar por policías o agentes de inteligencia para llevar a cabo vigilancia y recopilar información sobre disidentes de Hong Kong y partidarios de la democracia, indicaron los fiscales.

Entre sus objetivos figuraban el exlegislador de Hong Kong Nathan Law y activistas a quienes se referían como “cucarachas”, así como políticos británicos críticos de China, según los fiscales.

Un jurado declaró culpables el mes pasado a los dos ciudadanos chino-británicos de vulnerar la Ley de Seguridad Nacional al ayudar a un servicio de inteligencia extranjero. Wai también fue condenado por mala conducta en el ejercicio de un cargo público por usar una computadora del gobierno para buscar información sobre personas de interés para las autoridades de Hong Kong.

En el Tribunal Penal Central de Londres, la jueza Bobbie Cheema-Grubb condenó a Wai, de 41 años, a 10 años de prisión, y a Yuen, de 66, a una pena de ocho años.

La jueza señaló que las acciones “deliberadas, concertadas y graves” de los acusados habían dejado a las personas señaladas con miedo y angustia.

Helen Flanagan, comandante de la unidad de Policía Antiterrorista de Londres, manifestó que “la actividad de Wai y Yuen fue verdaderamente escalofriante.

“Estaban espiando y señalando a personas en el Reino Unido que eran activistas prodemocracia y que simplemente protestaban contra el gobierno y las autoridades de Hong Kong y de China, y buscaban refugio en el Reino Unido”.

El embajador chino Zheng Zeguang fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores británico tras las condenas el mes pasado.

La embajada de China en el Reino Unido calificó el caso de una farsa política destinada a apoyar a fuerzas antichinas que habían huido a Gran Bretaña.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP