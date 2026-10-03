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Ciudadano británico-iraní, libre bajo fianza por presunto ataque a base militar gestionada por EEUU

LONDRES (AP) — Un ciudadano con doble nacionalidad británica e iraní, detenido como sospechoso de planear un atentado terrorista tras un incidente de seguridad en una base aérea militar operada por Estados Unidos en Inglaterra, quedó en libertad bajo fianza, dijeron las autoridades el sábado.

El hombre, de 25 años, fue arrestado el jueves en el centro de Londres, donde se registraron dos propiedades, explicó la policía antiterrorista en un comunicado.

Cinco hombres —todos ciudadanos británicos de entre 20 y 30 años y de Londres— fueron detenidos inicialmente en la madrugada del domingo por supuestos delitos relacionados con explosivos y terrorismo cerca de la base aérea RAF Fairford, que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses para atacar Irán. Estos sospechosos habían quedado libertad bajo fianza antes.

Las autoridades británicas han vinculado el incidente con Teherán.

Decenas de residentes fueron evacuados de sus viviendas cerca de la base mientras policías armados y expertos militares en desactivación de bombas se desplegaban en la zona rural. Más tarde, la policía indicó que había encontrado cierta cantidad de un acelerante —gasolina— en tres furgonetas vinculadas a los cinco sospechosos, pero no explosivos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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