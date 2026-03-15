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Ciudad de México impone nuevo récord mundial de la clase de fútbol más grande

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Ciudad de México estableció el domingo un Récord Mundial Guinness para la clase de fútbol más grande de la historia, cuando 9.500 participantes llenaron el Zócalo de la capital mexicana mientras el país se prepara para albergar el partido inaugural de la Copa del Mundo en junio.

Personas practican sus habilidades en el fútbol en un intento por imponer un Récord Mundial Guinness de la clase de fútbol más grande del mundo, el domingo 15 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte)
Personas practican sus habilidades en el fútbol en un intento por imponer un Récord Mundial Guinness de "la clase de fútbol más grande del mundo", el domingo 15 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) AP

La plaza del centro de la capital se convirtió en un enorme campo de entrenamiento al aire libre donde una multitud puso a prueba sus habilidades de fútbol bajo la guía de instructores. Los participantes patearon balones y siguieron rutinas coordinadas para promover el deporte y la participación comunitaria.

Alfredo Arista Rueda, de Guinness World Records, confirmó el récord durante el evento.

"Son oficialmente asombrosos. ¡Muchas Felicidades!", dijo ante la ovación de la multitud que celebró bajo el confeti.

Los organizadores señalaron que la asistencia superó el récord Guinness anterior, cuando 1.038 personas participaron en una clase de fútbol en junio de 2025 en Seattle.

Los aficionados que asistieron al evento aseguran que la clase genera un impulso de cara a la Copa del Mundo.

"El Estadio Azteca tuvo la participación de Pelé, de Maradona, el Mundial aquí es mágico", afirmó el entrenador de fútbol Mario Alberto Álvarez Acosta.

México también fue sede de la Copa del Mundo en 1970 y 1986, donde el brasileño Pelé y el argentino Diego Armando Maradona levantaron la copa respectivamente.

Sandra López Figueroa, ama de casa, también la pasó bien.

"Yo me divertí, hice cosas que ni sabía que podía hacer", afirmó. ___

Savarese informó desde Sao Paulo

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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